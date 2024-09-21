Tabii üyelik ücreti ne kadar? Tabii Premium paket ücreti (Eylül 2024)

Orijinal ve yerli 30'un üzerinde yapıma ev sahipliği yapan Tabii, Mayıs 2023'te tanıtılmıştı. Temmuz 2024 rakamlarına göre platform 5 milyon aboneyi geçti. Tabii, yeni sezona dizi ve filmlerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını da ekledi. Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları, TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız, TRT Radyo 1 ve tabii üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek. Bu turnuvalardaki yabancı takımların tüm maçlarına ise "tabii Premium" paketiyle erişim sağlanabiliyor.

TABİİ PAKETLERİ

Tabii'nin 2 paketi bulunuyor. Biri ücretsiz, diğeri ise premium paket.

Ücretsiz paket: Tabii'nin sitesinde yer alan bilgilere göre ücretsiz paket reklamlı. Bu pakette çeşitli dizi, film, belgesel, dizi tekrarını, TRT kanallarını, TRT arşivini izlemek mümkün.

Tabii'nin sitesinde yer alan bilgilere göre ücretsiz paket reklamlı. Bu pakette çeşitli dizi, film, belgesel, dizi tekrarını, TRT kanallarını, TRT arşivini izlemek mümkün. Premium paket: Premium paket ücreti aylık 99 TL. Bu paket reklamsız. Premium üyelikle beraber orijinal Tabii içerikleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçlarını izlemek mümkün. İçerik indirme ve çevrimdışı izleme özelliği; canlı yayınları 24 saat geri alma özelliği gibi özellikler mevcut.

YENİ SEZONDA NELER VAR?