Uluslararası Ekonomi Zirvesi: Yeni tüketici ve trendler masaya yatırıldı

Bu yıl "Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" temasıyla 15. düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) 2. gün oturumlarıyla devam ediyor.

"Teknoloji Çağında Yeni Tüketici ve Trendler" oturumu Simon-Kucher Global Ortağı & Türkiye Ofisi Yönetici Ortağı Cem Balıkçıoğlu'nun moderatörlüğünde devam etti.

Oturumun konuşmacıları Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, Migros Genel Müdürü Mustafa Murat Bartın ve Ipsos Türkiye CEO Sidar Gedik oldu.

Oturumda değişen tüketici davranışlarına değinilirken, aynı zamanda gelecekte neler yaşanabileceğine de dair de tahminler paylaşıldı.

"Türk tüketicisi, şartların değişimine göre kendine pozisyon alıyor"

Ali Fuat Orhonoğlu, Türk tüketicisinin rasyonellikten hiçbir zaman kopmadığını ifade etti. Orhonoğlu ayrıca, bu dönemde alışveriş sıklığının artmasına rağmen, sepet tutarının düştüğüne de vurgu yaptı:

Türk tüketicisi, şartların değişimine göre kendine pozisyon alıyor. Ama rasyonellikten hiçbir zaman kopmuyor. Şu anda faizlerin biraz daha yüksek seyretmesi, enflasyonun düşüş trendinde olması nedeniyle alışveriş sıklığı artarken sepet tutarı biraz düştü. Ama bununla beraber promosyon duyarlılığı çok arttı. Eskiden promosyon aramak için mağaza değiştirerek alanların oranı yüzde 21'ken şimdi yüzde 42'ye çıktı.

Tüketici güvenmek istiyor, markanızda güveni en iyi sağlayacak şeylerden bir tanesi de bilim. Eğer hakikaten patentli teknolojiler kullanıyorsanız, bir farklılaşma yaratabiliyorsanız o güveni telkin ediyor. Ondan sonra markanın hem estetik hem de duyulara hitap etmesi gerekiyor.

"Gelinen noktada 'Diyalog bazlı ticaret başladı' diyebiliriz"

Yapay zeka kullanım alışkanlığının arttığına dikkat çeken Sidar Gedik, bu noktada "diyalog bazlı ticaret"in başladığına vurgu yaptı:

“Artık 'tüketici merkezli' aramadan 'algoritma merkezli' aramaya geçtik. 2025 Mart'ta yapılan Ipsos'un Consumer Tracker Araştırması'ndan çıkan bir sonuca göre; 2024'te araştırmayla kıyaslandığında yapay zekayı arama için kullananların oranı yüzde 48'den yüzde 69'a yükselmiş. Gelinen noktada 'Diyalog bazlı ticaret başladı' diyebiliriz. Dolayısıyla da artık 7-24 hizmet veren ve hiper kişiselleştirilmiş vekiller, sizin adınıza alışverişle ilgili danışmanlık hizmeti sunacak.

"Kişiselleştirmeyle nelerin değiştirileceği konusunda bizi çok büyük bir değişim bekliyor"

Müşterilerin ziyaretlerinde ne yapmak istediğini en hızlı şekilde anlayacak ve buna göre pozisyon alınacak bir düzene doğru gidildiğini ifade eden Erdem İnan, şu açıklamalarda bulundu:

Kişiselleştirmeyle nelerin değiştirileceği konusunda bence çok büyük bir değişim bekliyor bizi önümüzdeki dönemde. Müşterinin spesifik ziyaretinde ne yapmak istediğini en hızlı şekilde anlamaya çalıştığımız ve buna göre pozisyon aldığımız bir dünyaya gidiyoruz ve bunun da ilk testlerinin çok başarılı olduğunu görüyoruz.

Şu an 15 dilde 300 binden fazla satıcımız 40 milyon ürünü müşterilere sunabiliyor. Biz bunu ilk denediğimizde 6 sene önce, Türkçeden 40 milyon seçkiyi farklı bir dile çevirebilmek için yaklaşık 6 ay kadar uğraşmamız gerekti ve milyonlarca dolar maliyeti oldu. Bugün bir iki hafta içerisinde ve çok ucuz bir şekilde başka bir dilde yayına çıkabiliyoruz. Bu önemli bir adım aslında. E-ticarette ve e-ihracatta o dil bariyerinin kalkması noktasında yapay zekanın çok ciddi bir desteği oldu.

"Bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz"

Bir ekosistem yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Mustafa Bartın, finans tarafını da güçlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları ifade etti:

"Bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Dijital kanalda yaptığımız işlerle, bizi zamanında zorlayan iki rakibimiz olmasına rağmen online market siparişlerinde ikisinin toplamından daha fazla sipariş götürüyoruz. Bu işi becermenin verdiği o güvenle şimdi finans tarafına yükleniyoruz. Retail, fintech yapmaya çalışıyoruz, işin içine finansı katıyoruz. Bugün Türkiye'de BDDK'dan servis bankacılığı lisansını alan ilk fiziksel perakendeciyiz."