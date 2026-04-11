"Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" temasıyla düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026), 9-12 Nisan tarihleri arasında Sapanca’da gerçekleştiriliyor. Capital, Ekonomist, Start Up ve CEOLife dergilerinin ev sahipliğindeki zirve, küresel dönüşümün yol haritasını tartışmak üzere önemli isimleri bir araya getiriyor.
İlk günün açılış konuşmasını Bakan Mehmet Şimşek yaptı
Dün ilk günü gerçekleşen zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.
Konuşmasında ABD-İsrail-İran Savaşı'nın Türkiye'ye ve dünyaya ekonomik yansımalarından bahseden Bakan Şimşek, "Jeopolitik açıdan da ne bölge ne de dünya eskisine dönecek" dedi.
Savaşın ticareti ve turizmi olumsuz yönde etkileyebileceğinin sinyalini veren Bakan Şimşek, buna rağmen Türkiye'nin şoklara karşı dirençli olduğunun özellikle altını çizdi.
Türkiye'nin dezenflasyon süreci hakkında da bilgiler veren Bakan Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecine baktığımızda, bu süreç çok boyutlu politikalarla destekleniyor. TCMB'nin politikaları, maliye politikası ve arz yönlü tedbirler birlikte yürütülüyor. Özellikle sosyal konut projeleri ve deprem bölgesinin yeniden inşası gibi adımlar bu süreci destekliyor. Enflasyon yüzde 65 seviyelerinden yüzde 30 civarına geriledi. Bu yıl için hedef yüzde 20’nin altıydı. Ancak savaşın etkisiyle piyasa beklentileri yüzde 25 civarına yükselmiş durumda. Buna rağmen, ateşkesin devam etmesi halinde dezenflasyon sürecinin yeniden güç kazanması için gerekli tüm adımlar atılacaktır." açıklamalarında da bulundu.
Zirvenin ilk gününde toplam 5 oturum yapıldı
UEZ 2026 zirvesinin ilk gününde Eski İngiltere Maliye Bakanı Lord Philip Hammond de konuşmacılar arasında yer aldı. Yeni bir ekonomik çağın eşiğinde olunduğunu belirten Hammond, küresel ekonomi, jeopolitik riskler ve ticaretin geleceği hakkında önemli bilgiler verdi.
Ayrıca; Global Ekonomide Yeni Dengeler ve Türkiye, Küresel Ticarette Değişen Dengeler ve Türkiye İçin Yol Haritası, Liderlerin Gelecek Vizyonu, Yapay Zeka İş Yaşamını ve Sektörleri Nasıl Değiştirecek?, Çoklu Krizler Çağında Yeni Dünya Düzeni ve Riskler başlıkları altında alanında birbirinden değerli isimlerin konuk edildiği oturumlar gerçekleştirildi.
Oturumların konuşmacıları arasında Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Prof. Dr. Evren Balta, Garanti BBVA Baş Ekonomisti, Seda Güler Mert, Dr Burcu Aydın, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Kamil Yılmaz, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdür & YKÜ Berna Akyüz Öğüt, Shell Türkiye, Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Lenovo Türkiye, Genel Müdür Emre Hantaloğlu, Şölen, İcra Kurulu Başkanı & CEO Erdoğan Çoban, Ford Otosan, Genel Müdür & YKÜ Güven Özyurt, Yıldızlar Yatırım Holding, YKÜ İsmail Hakkı Yıldız, Kibar Holding, CEO & YKÜ Haluk Kayabaşı, Borusan Grup, CEO Özgür Günaydın, Alarko Şirketler Topluluğu, YKÜ & CEO Ümit Nuri Yıldız, Kale Grubu, Başkan & CEO Zeynep Bodur Okyay, Zurich Sigorta Grubu Türkiye, CEO Yılmaz Yıldız, sahibinden.com, CEO Burak Ertaş, Aydem Enerji, CEO Serdar Marangoz, IBM Türkiye, Genel Müdür Işıl Kılınç Gürtuna, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Genel Müdür Dr. Mehmet Demiroğlu, QNB Türkiye, CEO Ömür Tan yer aldı.
Zirve ikinci günde de devam edecek
İş ve ekonomi dünyasını bir araya getiren UEZ 2026, 11 Nisan Cumartesi günü de çeşitli oturumlarla devam ediyor. İşte 11 Nisan Cumartesi günü programı:
09:40 - Açılış konuşmaları
Konuşmacı
Emir Münir Sarpyener
Tera Yatırım Genel Müdür
09:45 - Özel konuk Konuşmacı: Jeopolitik gerilimler ve yeni dünya düzeni
Konuşmacı
Helle Thorning-Schmidt
Danimarka Eski Başbakanı
10:15 - Bakan konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
10:45 - Milyar Dolarlık Şirket Yolculuğu: Türkiye'de Unicorn Olmanın Dinamikleri
Moderatör
Nevzat Aydın
GEN Türkiye YKB & Yatırımcı
Konuşmacılar
Altuğ Dayıoğlu
RePie Portföy Genel Müdür
Nihan Çolak Erol
Wingie Enuygun Group Kurucu Ortak & COO
Dr. Süleyman Özarslan
Picus Security Kurucu Ortak
Yusuf Ürey
Innovance Kurucu & CEO
11:45 - Teknoloji Çağında Yeni Tüketici ve Trendler
Moderatör
Cem Balıkçıoğlu Simon-Kucher Global Ortağı & Türkiye Ofisi Yönetici Ortağı
Konuşmacılar
Ali Fuat Orhonoğlu - Unilever Türkiye Ülke Başkanı
Erdem İnan - Trendyol Grubu CEO
Mustafa Murat Bartın - Migros Genel Müdür
Sidar Gedik - Ipsos Türkiye CEO
12:45 – Dijital Dönüşüm Liderleri: Geleceğin Şirketini İnşa Edenler
Moderatör:
Mehmet N. Erten
Erten&Erten Kurucu Ortak
Tekfen Holding Geçmiş YKB (2024–2025)
Konuşmacılar:
Dr. Ali Taha Koç – Turkcell, Genel Müdür
A. Önder Güler – Google Cloud Türkiye, Ülke Müdürü
Hulusi Acar – MediaMarkt Türkiye, CEO
12:00 - 14:00 – Öğle Yemeği
13:45 – Yeni Yatırım Modelleri, Stratejiler ve Fırsatlar
Moderatör:
Özge Gürsoy Büyükavşar
EY-Parthenon Türkiye Başkanı
Konuşmacılar:
Alper Karagöz – Diffusion Capital Partners, Ortak
Cem Cansu – Bacacı Yatırım Holding, YKÜ
Lisa Kaestner – Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü
Mert Altınkılınç – Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı & Besler CEO
14:45 – Stars of Region Ödül Töreni
15:00 – Gelecek İçin Liderlik: İnsan, Kültür, Veri ve Teknoloji Odaklı Yönetim
Moderatör:
Mevhine Canan Özsoy - Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı & Bağımsız Üye
Konuşmacılar:
Bülent Öztürk – arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Karamanlı – Tam Finans, CEO
Dr. Murat Orhan – İDO, Genel Müdür
Ozan Kırmızı – Alternatif Bank, Genel Müdür & YKÜ
16:00 – Kapanış Konuşması