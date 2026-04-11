"Küresel piyasalarda artık sadece vergiler değil, belirsizlik de maliyet kalemi olacak"

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, UEZ 2026'nın ikinci gününde önemli açıklamalarda bulundu. Küresel piyasalarda artık sadece vergilerin değil, "belirsizliğin" en büyük maliyet kalemi haline geldiğini vurguladı. Thorning-Schmidt, tamamen piyasa odaklı ekonomi döneminin kapandığını ve jeopolitik gerilimlerin ekonomiyi yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Bugün sadece gümrük vergilerinden veya ek maliyetlerden bahsetmiyoruz. Asıl mesele, ölçülmesi imkânsız olan ama etkisi devasa bir güç: Belirsizlik. Ülkeler bu belirsizlikle başa çıkmaya çalışırken, fatura en sonunda dönüp dolaşıp şirketlere kesiliyor ve her şeyi çok daha pahalı hale getiriyor.

-Küresel bir dönüşümün içindeyiz ve maalesef bu riskli ortam daha uzun yıllar peşimizi bırakmayacak gibi görünüyor. Artık sadece ticaret yapmıyoruz; kaynaklar üzerinde hakimiyet kurma yarışı ve siyasi çekişmeler her yana yayılmış durumda. Şunu kabullenmeliyiz: Artık tamamen piyasa kurallarının işlediği o istikrarlı dünyada yaşamıyoruz. Bugünün dünyasını 'sessiz' diplomatik savaşlar ve bildiğimiz o 'sıcak' çatışmalar şekillendiriyor.

-Eski güzel günlere, o bildiğimiz güvenli düzene yakın zamanda dönebilir miyiz? Doğrusunu isterseniz bu konuda oldukça karamsarım. Çok kaygan bir zemindeyiz ve durum her an daha şiddetli çatışmalara evrilebilir.

-Peki, bu karanlık tabloda ne yapmalıyız? Cevap basit: Birlikte hareket etmeliyiz. Yeni düzenin neye benzeyeceğini henüz tam kestiremesek de dönüşümün başladığı kesin. Bu noktada Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye arasındaki iş birliğini görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu ve Körfez ülkeleri arasında kurduğu o stratejik köprü, bizim için her zaman hayati bir önem taşımaya devam edecek."