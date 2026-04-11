UEZ 2026: Stars of Region'ın kazananları belli oldu!

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) kapsamında bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Stars of Region Ödül Töreni’nde kazananlar açıklandı.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) kapsamında bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Stars of Region Ödül Töreni’nde kazananlar belli oldu. Yarışmada birincilik RozyLabs’ın olurken, NewFrame ikinci, Atlantic AI ise üçüncü sırada yer aldı.

Bu yıl da yüzlerce girişimcinin başvuruda bulunduğu yarışmanın sponsorları ise Fonmap ve Goldtag oldu.

Stars of Region yarışması Türkiye'nin girişimciler için bir cazibe merkezi haline gelmesini amaçlarken, bugüne kadar birçok başarılı girişimcinin ön plana çıkmasına da destek veriyor. 

Kazananlara ödülleri takdim edildi

Jüride Galata Business Angels Başkan Yardımcısı Uğur Şeker, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Startup Fon Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı, TÜSİAD Fikir Üreten Fabrika / TÜSİAD Kurumlarda Grişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Bilge Kalpaklıoğlu, Fonmag Kurucu Ortağı Sami Güzel, GEN Türkiye Başkanı Nevzat Aydın, Endeavor Türkiye Yönetici Direktörü Aslı Kurul Türkmen, Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan ve Gazeteci Yazar Hande Demirel jüri üyeleri arasında yer aldı. Jüri, kısa listeye kalan sekiz isim arasından ilk üçü belirledi.

Yarışmanın üçüncüsü bin doalr, ikincisi 2 bin dolar ve ve birincisi ise 5 bin dolar para ödülüyle ödüllendirildi.

Yarışmanın üçüncüsü Atlantic AI'a ödülünü Galata Business Angels Yöneticisi Ata Uzunhasan takdim etti. 

Yarışmada ikinci olan NewFrame’e ödülünü Galata Business Angels Başkanı Uğur Şeker sunarken, birincilik ödülü RozyLabs’e Fonmap Kurumsal İletişim Müdürü Sedef Olgaç tarafından takdim edildi.

