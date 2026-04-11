Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) canlı yayında: Oturumlar anbean takip ediliyor

Bu yıl "Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" temasıyla 15. düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) iş ve ekonomi dünyasından önemli isimleri buluşturmaya devam ediyor. Zirve, ikinci gün oturumlarıyla bugün de sürecek.
Zirve, ikinci gün oturumlarıyla bugün de devam ederken, tüm oturumlar YouTube üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak izlenebiliyor.
UEZ 2026’nın ilk gününde açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçekleştirdi. Zirvenin ilk günü, önemli isimlerin yer aldığı oturumlarla devam etti.
Zirve, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla, alanında öne çıkan isimlerin yer alacağı oturumlarla devam edecek.
UEZ 2026 11 Nisan 2026 programı
İşte UEZ 2026 11 Nisan 2026 Cumartesi günü programı:
09:40 - Açılış konuşmaları
Konuşmacı
Emir Münir Sarpyener
Tera Yatırım Genel Müdür
09:45 - Özel konuk Konuşmacı: Jeopolitik gerilimler ve yeni dünya düzeni
Konuşmacı
Helle Thorning-Schmidt
Danimarka Eski Başbakanı
10:15 - Bakan konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
10:45 - Milyar Dolarlık Şirket Yolculuğu: Türkiye'de Unicorn Olmanın Dinamikleri
Moderatör
Nevzat Aydın
GEN Türkiye YKB & Yatırımcı
Konuşmacılar
Altuğ Dayıoğlu
RePie Portföy Genel Müdür
Nihan Çolak Erol
Wingie Enuygun Group Kurucu Ortak & COO
Dr. Süleyman Özarslan
Picus Security Kurucu Ortak
Yusuf Ürey
Innovance Kurucu & CEO
11:45 - Teknoloji Çağında Yeni Tüketici ve Trendler
Moderatör
Cem Balıkçıoğlu Simon-Kucher Global Ortağı & Türkiye Ofisi Yönetici Ortağı
Konuşmacılar
Ali Fuat Orhonoğlu - Unilever Türkiye Ülke Başkanı
Erdem İnan - Trendyol Grubu CEO
Mustafa Murat Bartın - Migros Genel Müdür
Sidar Gedik - Ipsos Türkiye CEO
12:45 – Dijital Dönüşüm Liderleri: Geleceğin Şirketini İnşa Edenler
Moderatör:
Mehmet N. Erten
Erten&Erten Kurucu Ortak
Tekfen Holding Geçmiş YKB (2024–2025)
Konuşmacılar:
Dr. Ali Taha Koç – Turkcell, Genel Müdür
A. Önder Güler – Google Cloud Türkiye, Ülke Müdürü
Hulusi Acar – MediaMarkt Türkiye, CEO
12:00 - 14:00 – Öğle Yemeği
13:45 – Yeni Yatırım Modelleri, Stratejiler ve Fırsatlar
Moderatör:
Özge Gürsoy Büyükavşar
EY-Parthenon Türkiye Başkanı
Konuşmacılar:
Alper Karagöz – Diffusion Capital Partners, Ortak
Cem Cansu – Bacacı Yatırım Holding, YKÜ
Lisa Kaestner – Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü
Mert Altınkılınç – Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı & Besler CEO
14:45 – Stars of Region Ödül Töreni
15:00 – Gelecek İçin Liderlik: İnsan, Kültür, Veri ve Teknoloji Odaklı Yönetim
Moderatör:
Mevhine Canan Özsoy - Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı & Bağımsız Üye
Konuşmacılar:
Bülent Öztürk – arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Karamanlı – Tam Finans, CEO
Dr. Murat Orhan – İDO, Genel Müdür
Ozan Kırmızı – Alternatif Bank, Genel Müdür & YKÜ
16:00 – Kapanış Konuşması