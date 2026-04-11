Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) canlı yayında: Oturumlar anbean takip ediliyor

Bu yıl "Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" temasıyla 15. düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) iş ve ekonomi dünyasından önemli isimleri buluşturmaya devam ediyor. Zirve, ikinci gün oturumlarıyla bugün de sürecek.

tüm oturumlar YouTube üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak izlenebiliyor.

UEZ 2026’nın ilk gününde açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçekleştirdi. Zirvenin ilk günü, önemli isimlerin yer aldığı oturumlarla devam etti.

Zirve, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla, alanında öne çıkan isimlerin yer alacağı oturumlarla devam edecek.

UEZ 2026 11 Nisan 2026 programı

09:40 - Açılış konuşmaları

Konuşmacı

Emir Münir Sarpyener

Tera Yatırım Genel Müdür

09:45 - Özel konuk Konuşmacı: Jeopolitik gerilimler ve yeni dünya düzeni

Konuşmacı

Helle Thorning-Schmidt

Danimarka Eski Başbakanı

10:15 - Bakan konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

10:45 - Milyar Dolarlık Şirket Yolculuğu: Türkiye'de Unicorn Olmanın Dinamikleri

Moderatör

Nevzat Aydın

GEN Türkiye YKB & Yatırımcı

Konuşmacılar

Altuğ Dayıoğlu

RePie Portföy Genel Müdür

Nihan Çolak Erol

Wingie Enuygun Group Kurucu Ortak & COO

Dr. Süleyman Özarslan

Picus Security Kurucu Ortak

Yusuf Ürey

Innovance Kurucu & CEO

11:45 - Teknoloji Çağında Yeni Tüketici ve Trendler

Moderatör

Cem Balıkçıoğlu Simon-Kucher Global Ortağı & Türkiye Ofisi Yönetici Ortağı

Konuşmacılar

Ali Fuat Orhonoğlu - Unilever Türkiye Ülke Başkanı

Erdem İnan - Trendyol Grubu CEO

Mustafa Murat Bartın - Migros Genel Müdür

Sidar Gedik - Ipsos Türkiye CEO

12:45 – Dijital Dönüşüm Liderleri: Geleceğin Şirketini İnşa Edenler

Moderatör:

Mehmet N. Erten

Erten&Erten Kurucu Ortak

Tekfen Holding Geçmiş YKB (2024–2025)

Konuşmacılar:

Dr. Ali Taha Koç – Turkcell, Genel Müdür

A. Önder Güler – Google Cloud Türkiye, Ülke Müdürü

Hulusi Acar – MediaMarkt Türkiye, CEO

12:00 - 14:00 – Öğle Yemeği

13:45 – Yeni Yatırım Modelleri, Stratejiler ve Fırsatlar

Moderatör:

Özge Gürsoy Büyükavşar

EY-Parthenon Türkiye Başkanı

Konuşmacılar:

Alper Karagöz – Diffusion Capital Partners, Ortak

Cem Cansu – Bacacı Yatırım Holding, YKÜ

Lisa Kaestner – Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü

Mert Altınkılınç – Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı & Besler CEO

14:45 – Stars of Region Ödül Töreni

15:00 – Gelecek İçin Liderlik: İnsan, Kültür, Veri ve Teknoloji Odaklı Yönetim

Moderatör:

Mevhine Canan Özsoy - Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı & Bağımsız Üye

Konuşmacılar:

Bülent Öztürk – arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Karamanlı – Tam Finans, CEO

Dr. Murat Orhan – İDO, Genel Müdür

Ozan Kırmızı – Alternatif Bank, Genel Müdür & YKÜ

16:00 – Kapanış Konuşması