2020'de 200 şubeye çıkacağız - Ekonomist

2020’de 200 şubeye çıkacağız
Türkiye’de fast food pazarının yüzde 60’ını ‘geleneksel fast food’ diyebileceğimiz döner oluşturuyor. Döner pazarının yüzde 70’inin ise tavuk dönerden oluştuğunu dile getiren Paşa Döner İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan, “Türkiye’de sektör lideriyiz. İkisi konsept 160’i franchise olmak üzere toplam 162 şubemizle hizmet veriyoruz. 2020’de yüzde 25 büyümeyle 200 şubeye ulaşacağız” diyor.
ARAM EKİN DURAN
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Türkiye toplumu günlük hayatın koşturmacası içinde beslenme konusunda her geçen yıl daha pratik çözümler arıyor ve fast food gıdalara yöneliyor. Pizza ve hamburger gibi fast food ürünlerine rağmen Türkiye’de fast food pazarının yüzde 60’ını ‘geleneksel fast food’diyebileceğimiz döner oluşturuyor. Döner sektörünün ise yüzde 70’i tavuk döner, yüzde 30’u et döner olarak ayrışıyor.
Döner sektörünün en büyük problemi ise merdiven altı üretim. Öyle ki toplam pazarın yüzde 70’inin merdivenaltı üretim yaptığı tahmin ediliyor. Sektörde markalaşmış az sayıda firma ise, döner pazarındaki bu sorunu kaliteli ve ucuz ürünlerle alt etmeye uğraşıyor.
Son dönemde özellikle İstanbul’da geniş pazarlama çalışmaları ile dikkat çeken Dönersan Döner Gıda A.Ş.’nin markası ‘Paşa Döner’ de bu markalardan biri.
Günlük 15 tonluk tavuk döner üretimi yapan şirket, 142’si İstanbul’da, 20’si Anadolu’da olmak üzere toplam 162 şube ile hizmet veriyor. 2019’u 75 milyon TL ciro ile kapatan şirket, 2020’de yüzde 25 büyümeyi ve 100 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Paşa Döner İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan ile yeni dönem hedeflerini ve franchise koşuların konuştuk.
İş dünyasına nasıl adım attınız?
Ekonomi finans alanında ihtisas yaptıktan sonra, bu alanda serbest meslek faaliyetinde bulmaya başladım. Gıda alanındaki faaliyetlerim ise birlikte olduğumuz değerli ortaklarımın döner ile ilgili girişim iş planını bana aktarmalarıyla başladı.
Bu alandaki yatırım planını etraflıca değerlendirerek doğru bir yatırım olduğuna karar verdik ve böylece “Paşa Döner” markası altındaki yolculuğumuz başladı. 2009’da başladığımız bu yolculukta 10 yılı geride bırakarak bugünlere geldik.
“FRANCHISE İLE BÜYÜYORUZ”
“Paşa Döner konsept şubeleri hariç, franchise sistemi ile büyüyen bir marka. Franchise sistemimiz, yatırımcısına markanın ve bu markanın oluşturduğu sistemi kullandırma imkanı sunan, belli disiplin ve karşılıklı desteği önceleyen, bir bedeli ihtiva eden iş ortaklığıdır.
Bu sistem, franchise bedelinin Dönersan Döner Gıda San. Tic. A.Ş.’nin banka hesabına yatırılması ile başlayan, tam olarak franchise sahibinin neye ihtiyaç duyacağı hususlarına cevap bulduğu, iş planının ayrıntılı olarak ele alındığı, ortaklığın imza altına alınması ile birlikteliğimizin taçlandığı süreci kapsıyor ve yatırımcısına kolay franchise olabilme imkanı sunuyoruz.
Paşa Döner markası ile uzun süreli ortaklık için, girişimciler iş planı ile kendi işine sahip olma talebinde bulunmak, Paşa Döner markasının gerektirdiği standartları yerine getirme misyonuna sahip olmak ve 100 bin TL artı KDV franchise bedelini ödemek gerekiyor.”
Şu anda kaç şubeniz var? İstihdamınız ne?
3 bin metrekare büyüklüğündeki üretim tesisimizde sadece tavuk but eti kullanarak günlük 15 ton, yıllık ise 4 bin 500 ton döner üretiyoruz. Ayrıca bin 500 metrekare alana kurduğumuz -40, -18 ve 0 dereceye sahip lojistik depomuzla İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde 160’ın üzerinde farklı noktaya ürünlerimizi sunuyoruz.
Üretim kapasitesi ve satış hacmi göz önüne alındığında Türkiye’de sektör lideriyiz. 2’si konsept 160’i franchise olmak üzere toplam 162 şubemizle hizmet veriyoruz. Şubelerimizin 142’si İstanbul’da 20’si Anadolu’da bulunuyor ve 1500’ün üzerinde kişiyi istihdam ediyoruz.
2019 sonunda cironuz ne oldu? 2020 büyüme hedefiniz nedir?
2009 yılında faaliyetlerine başlayan Paşa Döner, özellikle 2013 yılından sonra agresif büyüme süreci ile 2019 yılı sonuna kadar büyük bir ivme kazandı. Bu alanda birincilikler elde etmiş, ödüller almış bir marka oldu.
Paşa Döner olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen satış geliri artış hızına göre en hızlı büyüyen 100 şirket sıralamasında 8. kendi sektöründe ise Türkiye 1. si olma başarısını göstererek 2015 ve 2016 yıllarında ödül almaya layık görüldük.
2020 hedeflerimizi planlarken en önemli konunun değişim olduğuna karar verdik. Paşa Döner logosunu değiştirerek Paşa Döner markamızı yeni yüzüyle müşterilerimizle buluşturduk. Sektör liderliğimizi koruyarak, 10 yıldır yükselen başarı grafiğimizi yeni dönemde de katlayarak devam ettirmek istiyoruz.
2020 yılında da emin adımlarla ilerlerken büyüme hedefimizi yüzde 25 olarak planladık ve stratejimizi bu çizgide oluşturduk. 2020 yılında da sektörün en önemli tavuk döner üretici olarak yerimizi korumak istiyoruz. 2019 yılını 75 milyon TL ciro ile kapatırken 2020 yılında 100 milyon TL’nin üzerinde bir satış hacmi hedefliyoruz.
Yeni dönemde yurtiçinde hedefleriniz nelerdir? Yurtdışına açıldınız mı, açılmayı düşünüyor musunuz?
Ülkemizde fast food sektörü çok büyük bir pazar.
Döner ise bu sektörün yüzde 60’ını oluşturuyor. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği tavuk döner ise; döner sektörünün yüzde 70’ine sahip. Biz Paşa Döner olarak, tavuk dönere yeni bir soluk getirdik.
Türkiye’nin en önemli üreticilerinden temin ettiğimiz tavuk but etlerini özel sosumuzda marine ederek, yüksek kalite, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde tüketicilerle buluşturmaya başladık. Toplam 162 şubemizde 1500’ün üzerinde kişiyi istihdam eden lider bir marka olmayı başardık.
Paşa Döner olarak, 2020 yılında yenilenen görsel kimliği ile yurt içinde şube sayısını yüzde 25 oranında artırarak 200’e çıkarmayı ve ciromuzu katlamayı hedefliyoruz.
Ayrıca, uluslararası akreditasyon sürecini tamamlamış olduğumuz ülkelere ilk ihracatımızı 2019 yılında gerçekleştirdik. Yerli ve milli lezzetimiz olan döneri yüzde 100 piliç budu kullanarak tüm dünyaya tattırma hedefimiz var. 2020 yılında ülkemize yakışır bir vizyon ortaya koyarak ihracat rakamlarımızı arttırarak devam ettirmeyi planımıza dahil etmiş bulunmaktayız.
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