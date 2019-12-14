Altın haftayı düşüşle kapattı: İşte gram altında son durum
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı haftayı yüzde 0,36 azalışla 275,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem gördü.
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