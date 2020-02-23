Bu yıl yüzde 5 büyüme hedefi koydu - Ekonomist

Bu yıl yüzde 5 büyüme hedefi koydu
Kadın girişimci Esra Özcan tarafından yaratılan probiyotik içecek markası Kombucha 2200, kısa sürede piyasada yer edindi. Bugün Macrocenter’lardan Lifeco’iara, Four Seasons Bosphorus’tan Soho House’a kadar pek çok noktaya giren marka, bu yıl yüzde 50 büyüme ile 1.6 milyon TL ciro hedefliyor.
ÖZLEM BAY YLIMAZ
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Kombucha 2200 markasının hikayesi yıllardır üşüyen, halsiz, hipoglisemisi olan, enerjiden yoksun, bağırsak sistemi çalışmayan, ciddi spastik kolon rahatsızlığı olan, tüm hayatında başkalarının yaşamlarındaki enerjilerine yabancı olan Esra Özcan’ın, temiz gıdalarla tanışmasıyla başlıyor.
6 yıl önce soğuk sıkım sebze suları, şekerden uzak, hazır ve paketlenmiş gıdalardan uzak beslenmeye başlamasıyla kendindeki değişimin farkına varıyor. Ardından fermente gıdaların faydalarını öğrenmesiyle birlikte evde sirke, kefir,turşu, peynir gibi yiyecekleri yapmaya başlıyor.
Tam da bu sırada adını hiç duymadığı bir içecek olan ‘kombucha’ ile tanışıyor. Evde kendisi için kombucha de fermente ediyor. İlk içtiğinde tadını beğenmediği bu içeceği zamanla farklı tarifler deneyerek beğendiği lezzete ulaştırıyor.
6 AROMASI VAR
Kombucha tüketimine başladıktan dört ay kadar sonra bağırsak sisteminin düzenli çalıştığını, sabahları erken kalkabildiğini ve arkadaşlarından ‘yeni bir cilt kremi mi kullanıyorsun?’ soruları ile sık karşılaşır olduğunu ifade eden Esra Özcan yola çıkış öyküsünü, “ O zaman farkettim ki bütün olarak temiz beslenmenin bana kattıklarının yanında kombucha, tüm bu iyi hissetme durumumu kat be kat arttırmıştı.
Tabii ki bana bu kadar iyi gelen bir içeceği arkadaşlarıma ve çevremdekilerle de paylaşmaya başladım.Derken ev kombucha kavanozlarıyla doldu taştı.
Eve sığmayan kombuchaları önce birkaç yakın kafeye götürdüm. Küçük bir üretimhanede başlayarak bugünlere ulaştım” diye anlatıyor.
Bugün Kombucha 2200 bünyesindeki 6 çeşit ürün, tüm Türkiye’deki Macrocenter’larda, Taze Direkt, Taze Masa ve Lifeco gibi online sitelerde,Petra, Cup of Joy, Moc, Kronotrop, EspressoLab ve Federal Coffee gibi birçok 3’üncü nesil kahve zincirinde, Four- SeasonsBosphorus, Edition Otel, Bebek Otel, Soho House, Allis, Six-Senses Tarabya gibi beş yıldızlı otellerde, restoranlarda ve birçok organik market ve şarküteri noktalarında satışa sunuluyor.
ONLINE PAYI
Marka, hem kendi online sitesinde hem de bazı online sitelerde satılıyor. Ayrıca bazı organik dükkan ve mağazaların kendi online satışlarında da bulunuyor.
Online kanalda çok yaygın olmayı hedeflemediklerini belirten Esra Özcan, “ Bu kanalda gerçekten bilinen, kendini ispat etmiş online satış kanallarını tercih ediyoruz. Bu anlamda çok seçiciyiz.Bunlara bağlı olarak online satıştaki payımız genel ciromuzun yüzde 20’si gibi düşünebiliriz.
Bu oranı nihai tüketicinin alışkanlıkları ve yeni eğilimlere bağlı olarak daha da yüksek bir orana taşımayı hedefliyoruz. Şu anda 6 çeşit aromaya sahibiz.
Yeni aromalar, yeni ürün çeşitlilikleri anlamında ürün AR- GE’miz devam ediyor. 2019 yılındaki ciromuzu yüzde 50 oranında artırarak bu yıl yaklaşık 1.6 milyon TL seviyesine ulaşmak istiyoruz” diyor.
PROBİYOTİK ÜRÜN
Kombucha 2200 markasının yaratıcısının ise mimar kızı Dila Ünlü olduğunu söylüyor Esra Özcan. Kendisinin daha çok ürünün, üretimi, tedarik ve diğer işlerinin arkasında olduğunu dile getiriyor. Kızının ise sosyal medya yönetimi, şişe tasarımları, kurumsal kimlik gibi markalaşma çalışmaları üzerine yoğunlaştığını belirtiyor.
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