Daikin Türkiye’den 25,5 milyar TL ciro

Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, “400 milyon Euro seviyesindeki ihracatımızla Türkiye’nin iklimlendirme sektörünün en büyük ihracatçısı olma unvanımızı da yedi yıldır koruyoruz” diyor.

Daikin Türkiye, 2024 mali yılını güçlü finansal performans, ihracatta sürdürülen liderlik ve katma değerli hizmetlerle tamamladı.

Şirket, 1 Nisan 2024-31 Mart 2025 tarihlerini kapsayan FY’24 dönemini 25 milyar 521 milyon TL ciroyla ve 400 milyon Euro ihracatla tamamladı.

"2011’DEN bu yana yaklaşık 125 milyon euro yatırım yaptı"

Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, Daikin Türkiye olarak 2011 yılında çıktıkları yolda, her geçen yıl daha da güçlendiklerini söylüyor.

Üretim tesisi yatırımlarını sürdürdüklerini kaydeden Önder, şöyle devam ediyor:

“Sakarya Hendek üretim tesisimizde ürettiğimiz geniş ürün gamımız sayesinde ise 7 yıldır iklimlendirme sektöründe ihracat şampiyonu olmayı sürdürüyoruz. Aynı zamanda teknolojik alt yapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Daikin Türkiye olarak faaliyete başladığımız 2011 yılından bu yana yaklaşık 125 milyon Euro yatırım yapıldı. Bu yıl lansmanını yapacağımız düşük maliyetli split klima üretimini tamamlayarak seri üretime başladık. Müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırarak yılı hedeflerimizin üzerinde bir ciroyla kapattık. Bu başarının temelinde, Daikin’in global vizyonu ve uzun vadeli stratejik bakışı kadar, Türk mühendisliğine ve insan kaynağına duyduğu güven de yatıyor. 2025 yılında da yatırımlar devam edecek.”

"Avrupa'nın tek fancoil üretim merkezi konumundayız"

Daikin Türkiye, 2024 yılında fancoil alanında da önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, tüm kaset tipi fancoil serisini yerli olarak üretmeye başlayan şirket, bu seriyi başta Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihraç ediyor.

Sakarya Hendek Üretim Tesisi’nin Daikin Grubu içinde Avrupa’nın tek fancoil üretim merkezi konumunda yer aldığını ve bunun da Daikin Türkiye’yi bu alanda bölgedeki en güçlü oyunculardan biri haline getirdiğini kaydeden Hasan Önder, "Ayrıca üretim tesisimizde kullanılan hammaddelerdeki yerlileşme oranımızı bu yıl yüzde 68’e çıkararak sektörümüzdeki yan sanayinin de gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyoruz" diyor.

Enerji verimliliğini merkeze alan, sürdürülebilir ve dijital odaklı çözümlerle büyümeyi daha da ileriye taşıyacaklarının altını çizen Hasan Önder, bu vizyonun en önemli parçalarından birinin de çalışanları olduğuna, sahadaki servis teknisyeninden yönetim ekibine kadar herkesin katkısının Daikin’in bu başarı hikâyesini mümkün kıldığına işaret ediyor.

'2024 İhracatın Liderleri' ödüllerinde üç başarı

Daikin Türkiye, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen ‘2024 İhracatın Liderleri’ ödüllerinde üç başarıya imza attı.

Şirket, üst üste 10’uncu kez ‘En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma’ unvanını koruyarak sektördeki liderliğini pekiştirdi. Aynı zamanda ‘En Çok İhracat Yapan Firma’ kategorisinde yedinci kez ödüle layık görüldü.

Daikin Türkiye’nin ‘2024 Yılı En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi Klima İhracatı Yapan Firma’ kategorisinde de ödül alarak ihracattaki gücünü tescillemiş olduğunu belirten Hasan Önder, “Ayrıca topluma değer katma felsefesiyle hayata geçirdiğimiz Sakura Kadın Girişimci ve Teknisyen Projeleri ile gelecek nesillerin eğitimine katkı sağlamayı amaçlayan Temiz Hava Elçileri projesi kapsamında sosyal sorumluluk alanında da birçok ödülün sahibi olmaya da devam ediyoruz” diye konuşuyor.

"Daikin, global pazarda da gücünü artırmaya devam ediyor"

"Daikin Industries Ltd., 2024’te 100’üncü yılını kutlarken tarihinin en yüksek global finansal performansına ulaştı. 2024 mali yılını 28,9 milyar Euro’luk ciroyla kapatan Daikin, büyüme ivmesini sürdürüyor.

170’ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 104 bin çalışanı bulunan şirket, yalnızca ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVAC-R) alanındaki faaliyetleriyle değil; aynı zamanda kompresör ve soğutucu akışkanları kendi bünyesinde geliştiren dünyadaki tek üretici olmasıyla sektörde benzersiz bir konumda yer alıyor.

Daikin’in inovasyon odaklı yaklaşımı, çevre dostu ürün geliştirme yetkinliği ve sürdürülebilirlik stratejileri, küresel başarısının temel taşlarını oluşturuyor."