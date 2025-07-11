LGS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? LGS 2025 kaç tercih hakkı var?

Hayallerindeki liseye girmek için aylardır çalışan 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde gerçekleşmişti. Bu büyük sınavın ardından öğrencilerin ve ailelerin merakla beklediği an geldi: LGS 2025 sınav sonuçları yarın (11 Temmuz 2025 Cuma günü) erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek olan lise tercih süreci de resmen başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuçlarla birlikte tercih ve yerleştirme kılavuzunu da yayımlayarak adaylara bu önemli süreçte rehberlik edecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasına saatler kala, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği tercih ve yerleştirme takvimini güncelledi. İşte LGS 2025 yerleştirme sürecine dair kritik tarihler:

Tercih İşlemleri:

Öğrenciler, lise tercihlerini 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapabilecekler. Bu süre zarfında, yayımlanacak tercih kılavuzundaki okulları ve kontenjanları dikkate alarak tercihlerini online sistem üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Süreçleri:

LGS yerleştirme sonuçları ve ilk yerleştirme sonrası oluşacak boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile bunların sonuçları da 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu nakil dönemleri, ilk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler ve velileri, tercih işlemlerini iki farklı yolla gerçekleştirebilecekler:

Online Platform: https://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası/şifresiyle sisteme giriş yaparak tercihlerini online olarak yapabilirler.

Okul Müdürlükleri: İsteyen öğrenciler ve veliler, herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak da tercih işlemlerini tamamlayabilirler.

Yapılan tercihler, hem online hem de okul üzerinden yapılmış olsun, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılmak zorundadır. Onaylatılmayan tercihler geçersiz sayılacak ve öğrencinin yerleştirme sürecine dahil olmaması gibi sorunlara yol açabilecektir.

LGS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS'ye katılmayan öğrenciler de liselere yerleşme hakkına sahip. Bu öğrenciler, sadece yerel yerleştirme yöntemiyle tercih yapabilecekler.

Yerel Yerleştirmede Kritik Detaylar:

Yerel yerleştirme, tüm öğrencilerin (merkezi sınava girenler dahil) mutlaka tercih yapması gereken bir sistemdir ve bazı önemli kriterlere dayanır:

Tercih Sayısı: Öğrenciler, ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapabilecekler.

Zorunluluk: Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Bu kurala uyulmaması durumunda, merkezi yerleştirme tercih ekranı açılmayacaktır.

Renk Kodları İle Kolay Tercih Anlayışı:

Yerel yerleştirme ekranında yer alacak renk kodları, tercih sürecini daha anlaşılır hale getirecek:

Yeşil Renk: Öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu "kayıt alanında" yer alan okulları belirtir. Bu okullara yerleşme olasılığı daha yüksektir.

Mavi Renk: Öğrencinin ikamet adresine göre "komşu kayıt alanında" yer alan okulları gösterir.

Kırmızı Renk: Öğrenci için yeşil ve mavi renkli alanlar dışında kalan "diğer" okulları ifade eder. Bu okullara yerleşme şansı, genellikle kayıt ve komşu kayıt alanındaki okullara göre daha düşüktür.