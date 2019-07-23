Mesleğin cinsiyeti olmaz’
Shell Türkiye, geçen yıl başlattığı ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesiyle akaryakıt istasyonlarında bin 44 kadına istihdam sağladı.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
2023 yılına kadar 5 bin kadına iş imkanı sunulması hedefleniyor. Şirket, mesleğin cinsiyetinin olmadığı algısını benimsetmeyi amaçlıyor.
Shell Türkiye, çalışmalarını yürütürken, toplumun ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir yatırımlar ve faaliyetlerin yanı sıra Türkiye’nin sosyal gelişimine de katkıda bulunmayı sorumluluk olarak görüyor.
Bu çerçevede, sosyal sorumluluk alanında Shell Ecomarathon ve Shell’de Kadın Enerjisi olmak üzere iki proje yürütüyor. Şirketin 2018 sonu itibarıyla doğrudan istihdam sağladığı çalışanlarının yüzde 28’ini kadınlar oluşturuyor.
Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Perdeci, “2020 yılına kadar çalışanlarımızın yüzde 50’sini kadınların oluşturmasını hedefliyoruz. ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projemizle de kadın istihdamına destek olmayı amaçlıyoruz” diyor.
5 BİN KADINA ULAŞACAK
Şirket, geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayelerinde, İŞKUR işbirliğiyle sektörde bir ilki gerçekleştirerek ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesini başlattı.
Yılda bin kadına istihdam sağlamayı hedefleyen projenin ilk yılında, bu hedefin de üzerine çıkılarak bin 44 kadına istihdam sağlandı.
Proje ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılına denk gelen 2023’e kadar 5 bin kadına istihdam olanağı sunulması hedefleniyor.
Meltem Perdeci, “Projemizle akaryakıt istasyonlarında kadın çalışan sayısını artırarak, Türkiye’de çalışma dünyasında önemli bir değişime hep birlikte imza atıyoruz” diyor.
Önümüzdeki dönemde projenin yaygınlaşarak büyümesinin ve toplum düzeyinde mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının benimsenmesinin de öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade ediyor.
Projede adayların işe alım süreçleri İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İŞKUR’a yapılan başvurulardan sonra işe kabul edilen adaylar, deneyimli Shell ekipleri tarafından eğitiliyor.
Sınıf ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan adaylara, Türkiye çapındaki istasyonlarda; istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma olanağı sunuluyor.
Meltem Perdeci, projenin şirketin faaliyet gösterdiği bütün illerde yürütüldüğünü ifade ediyor. Perdeci, sözlerine şöyle devam ediyor: “Türkiye genelindeki bini aşkın istasyonumuzda kadınlara iş olanağı sunuyoruz.
İstasyonlarımızda çalışan kadın sayısının artmasıyla birlikte hizmet kalitesinin de arttığını gözlemledik. Bunun bir yansıması olarak müşteri memnuniyetinde artış oldu.”
145 TAKIM KATILDI
Shell’in dünya çapında 34 yıldır yürüttüğü ve Shell Türkiye’nin son 14 yıldır aktif katılım sağladığı Shell Ecomarathon, 16-25 yaş arasındaki gençlerin kendi ürettikleri enerji tasarruflu araçlarla sürdürülebilir enerji kaynaklarına odaklanmalarını hedefleyen bir proje.
2018’de Londra’da düzenlenen Shell Eco-marathon Avrupa yarışmasında Uludağ Üniversitesi Makina Topluluğu öğrencileri birincilik kazanan ilk Türk takımı oldu.
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