İTÜ’den ‘#İlhamBurada, Sen Neredesin’
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü’nün her yıl, bölüm fark etmeksizin tüm üniversite öğrencilerini pazarlama, finans, yatırım, girişimcilik, yönetim, reklamcılık ve satış gibi alanlarda bilinçlendirme hedefliyle düzenlediği Pazarlama ve Finans Zirvesi (PFZ), bu yıl 24–27 Kasım’da İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecek.
Bütün sektörlerin olmazsa olmaz kavramlarını, sektörlerin lider şirketlerinden üst düzey yönetici ve konuşmacılarla işleyen PFZ’de bu yıl ekstra olarak ‘ilham’ teması üzerinde de durulacak.
‘#İlhamBurada, Sen Neredesin’ sorusunu sorup cevabı için öğrencileri Mustafa Kemal Amfisine çağıran PFZ’de birbirinden önemli şirketlerle işbirlikleri yaparak farklı kanallar yardımıyla öğrencilere ulaşmak hedefleniyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açılış gecesiyle başlayacak PFZ, katılımcıları sanata doyuracak.
Fuaye alanında bilgilendirici stantlar ve yiyecek-içecek alanları olacak. Çeşitli çekilişlerin de bulunduğu, şirketlerle öğrenciler arasında etkileşimi en üst safhaya çıkaran workshoplar ile öğrenciler, tecrübe kazanırken şirketlerle bir arada olma fırsatını yakalayacak.
Öğrenciler;
-Yandex Türkiye Satış Başkanı Doğan Balamir Nazlıca ( 26 Kasım Salı 14.10-15.00)
-Nestle Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu (27 Kasım Çarşamba 14.30-15.00)
-Vodafone Türkiye CFO Özgür Tokgöz Altun (27 Kasım Çarşamba 15.00-15.30)
-Kariyer.net CEO Fatih Uysal (26 Kasım Salı 12.50-13.20)
-Coca Cola Company Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak (25 Kasım Pazartesi 14.00-14.30)
-Samsung Türkiye CMO Ömer Barış Gökpınar (25 Kasım Pazartesi 13.10-13.40)
-Fortune Türkiye’nin ’40 Yaş Altı 40’ Pazarlamacı listesinde 5 kez üst üste yer alan Girişimci Serhat Gürcü (27 Kasım Çarşamba 11.00-11.30), gibi isimlerin bilgilerinden yararlanırken, soru-cevap kısmında akıllarında kalan soruları, konuşmacılarımıza yönlendirebilecekler.
Detaylı bilgi için pazarlamafinans.com, kayıt için https://visitick.com/Event/JBOKYVZfrqzz3/pazarlama-ve-finans-zirvesi19
ziyaret edilebilir.
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