ARA
Bist 100
7671,05
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,6317
0,0034%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1634
-0,0738%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0883
0,0009%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1810,79
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Video Galeri
  • Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz açılış konuşması

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz açılış konuşması

Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü gerçekleşti.

14 Kasım 2023 | 09:14
Son Güncellenme: 14 Kasım 2023 | 11:14
0
Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz açılış konuşması

Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü gerçekleşti. Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi kapsamında finans sektörünün dijitalleşmesi ve finans teknolojilerinin gelişimiyle ilgili beklentiler ele alındı. Finans dünyasının önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen zirvede, Bankacılığın Dijitalleşme Vizyonu, Dijitalleşmenin Finansa Etkisi, Ödeme Sistemleri ve E-Para, Yeni Teknolojiler Finansa Nasıl Yön Verecek başlıklı paneller yer aldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1810,79 0,17%
  • ALTIN ONS 1967,11 0,17%
  • BIST 100 7671,05 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6317 0,0034%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1634 -0,0738%
  • EURO/USD 1,0883 0,0009%
  • INGILIZ STERLINI 1,2494 -0,05719%
  • JAPON YENI 150,556 0,207%
  • KANADA DOLARI 1,36843 -0,06025%
  • RUS RUBLESI 90,41 -0,127%
Günün En Çok Okunanları
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
Schengen vizesi dijitalleşiyor
GERİ
İLERİ
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL