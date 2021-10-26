Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘CEO Agenda 2022’ Türkiye’nin dev holdinglerinin CEO’larını biraraya getirdi. Gelecek dönem hedeflerini paylaşan holdingler 2022’de yatırıma devam ederken hammadde fiyatları, tedarik riskleri, enerji fiyatları ve lojistik gibi konulara odaklanacak.

İş dünyasının liderleri ‘CEO Agenda 2022’ etkinliğinde biraraya geldi. Pandemi nedeniyle online platforma taşınan CEO Club’da Türkiye’nin en büyük holdinglerinin CEO’ları 2021 yılını değerlendirirken 2022 beklentilerini paylaştı. Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘CEO Agenda 2022’nin en önemli konu başlıklarından biri belirsizlik oldu. Pandemi nedeniyle yaşanan belirsizlikler nedeniyle değişimi yönetmeye odaklanan holdingler, dinamik bütçeler oluşturmaya başladı. Holdingler 2022 bütçelerini hazırlarken hammadde fiyatları, tedarik riskleri, enerji fiyatları ve lojistik konularını odağına aldı. Tedarik güvenliğini sağlamak için farklı formüller geliştiren holdinglerin gündemindeki diğer bir konu da dijitalleşme oldu.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün hoşgeldiniz konuşmasıyla başlayan CEO Club Online Summit’in açılış konuşmasını Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy açılışı konuşmasını yaptı. Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu’nun yaptığı panelin konuşmacıları ise; Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ve Tosyalı Holding CEO’su Dr. Suhat Korkmaz oldu.

Dijitalleşmenin önemine değinen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi: “Araştırmalar, bize önümüzdeki dönemde oyun değiştirici unsurun dijital servisler olacağını söylüyor. Pandemi öncesi Vodafone’un yeni müşteri alımlarının yaklaşık yüzde 20’si dijitalden geliyordu. Pandemide, Nisan-Mayıs 2020 aylarında, bu oran yüzde 50’lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık yüzde 30. Bu, önemli bir değişim. Vodafone olarak, geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, da “Ana iş alanımız olan teknolojiyi kullanarak dijital bir toplum yaratılması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de işletmelerin bu yeni çalışma çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye, daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

YÜZDE 15 BÜYÜME HEDEFİ

Sanayiden yenilenebilir enerji ve teknolojiye kadar farklı alanlarda yatırımları olduğunu hatırlatan Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, bu yıl yatırım bankası kurduklarını belirtti. Dijital sigorta şirketinin adımlarını attıklarını belirten Gögüş, bu süreçte dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını artırdıklarını söyledi. 2022 yılı stratejilerine ilişkin bilgi veren Göğüş, “Galata Wind Enerjiyi büyütme planımız var. 40 megawatlık yatırım yapacağız. Sanayide Ditaş ve esnak ambalaj şirketimiz Sesa’da yatırımlar devam edecek” dedi. Holding olarak 2022 yılında dolar bazında yüzde 15 civarında büyüme beklediklerini belirten Gögüş hedeflerini şu şekilde anlattı: “Teknoloji bazında katma değerli işlere yatırıma devam edeceğiz. Doğan Yatırım Bankası’yla 2022’de klasik yatırım bankacılığının yanı sıra fintech platformu olmayı hedefliyoruz. Yurtdışında mevcut iş kollarımızı büyütmek adına yatırımlarımız olacak.”

“PANDEMİ ÖNCESİNİ YAKALIYORUZ”

Enerji, kimya ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök, 2021’de ciroda yüzde 20-25 civarı artış bekliyor. Türkiye’nin yüzde 4’ünü üreten bir enerji kapasitesine sahip olduklarına dikkat çeken Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, “Farklı bir portföye sahibiz. Doğalgaz, HES, RES’te varız. Portföyümüzü dengeledik. Nakit akışına önemli fayda sağlandı” dedi. Grup, bu süreçte yatırım ve şirket satın almalarına da devam etti. Akkim Nazilli’de ileri teknoloji üreten şirketi satın aldı. Bu şirketin yüzde 80-90 ihracat yapan bir şirket olduğunu belirten Dördüncü, sözlerine şu şekilde devam etti: “Şirketin ihracatı 50 milyon dolar civarında Bu şirketin holdinge konsolide olmasıyla yüksek katkı bekliyoruz. 370 milyon dolarlık yatırımımız söz konusu” 2022’de bu yatırımlarla yüzde 15-20 arasına büyüme bekleyen şirket, dolar bazında FAVÖK’te ise yüzde 10-15 arası büyüme öngörüyor.