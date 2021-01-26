Bedelli askerlikte 2021 ücretine kur zammı yapıldı. Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan ücret bu yılı ilk...Daha fazla oku
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, piyasaların odak noktasında bulunuyor. Fed'in bugün başlayacak toplantısında, faiz kararı 27 Ocak TSİ 22:00’da...
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AstraZeneca firmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tedarikinde yaşanan gecikmeler hakkında,...
İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti. Ayrıntılar geliyor
ABD'de kölelik yanlısı eski Başkan Andrew Jackson, 20 dolarlık kağıt paradan kaldırılıyor. Banknottaki Jackson görseli, kölelik karşıtı siyahi kadın aktivist...
Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 24 Ocak'ta 166 bin 748 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik...
Fosil yakıt şirketlerinin hisse değeri Kovid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik kriz ve petrol fiyatlarındaki düşüşle dibe vururken, salgın döneminin parlayan yıldızı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulayacaklarını belirterek, "Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır" dedi....
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler listesinde Esenyurt 36 bin 234 adetle zirvede yer alırken, Çankaya 27 bin 278...
Pandemi, 2020 yılında girişimcilik ekosistemini canlandırdı. Bir anda duran yatırımlar, yaz aylarıyla birlikte büyük bir ivmeyle geri döndü. 2020, girişimcilik...
Dünyaca ünlü girişimcilik fonu ve teknoloji üssü Plug and Play, 2020 yılında hayata geçerek kendini dijital performans platformu ve pazar...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın