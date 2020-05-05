Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit’in üçüncü buluşmasında koronavirüs salgınıyla değişen tüketici alışkanlıkları ve yeni dönemdeki tüketicinin kodları ele alındı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, ‘Yeni Tüketicinin DNA’sı” başlıklı zirvede perakende sektörü ve e-ticarette gelişmeler, tüketicinin talepleri doğrultusunda yaşanan dönüşüm ve salgın sonrası döneme ilişkin beklenti ve öngörüleri değerlendirdi.

30 Nisan 2020 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, iş dünyasının buluşma noktası olmaya devam ediyor. Online CEO Club toplantılarının üçüncüsünde koronavirüs salgını döneminde perakende sektöründe yaşanan değişim ve dönüşüm, değişen tüketici alışkanlıkları çerçevesinde ele alınırken yeni dönemin tüketici profili konuşuldu.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan CEO Club Online Summit, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan’ın katıldığı Yeni Dünyada İş Yapış Şekillerimiz: Yeni Tüketicinin DNA’sı temalı online sohbetle devam etti. CEO Club Online Summit’de perakende sektörü ve e-ticarette gelişmeler, tüketicinin talepleri doğrultusunda yaşanan dönüşüm ve salgın sonrası döneme ilişkin beklenti ve öngörülerle dijitalleşmenin tüm bu süreçlerdeki önemi tartışıldı.