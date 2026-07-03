BYD Seal 08 geliyor: Hava süspansiyonu ve 800V altyapısıyla dikkat çekti

BYD, Ocean Network ailesinin yeni amiral gemisi Seal 08 modelini tanıttı. Orta ve büyük sınıfta konumlanan sedan, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle satışa çıktı. Modelin başlangıç fiyatı ise 196.900 yuan olarak açıklandı.

Yeni Seal 08'in en dikkat çeken özellikleri arasında standart olarak sunulan arka tekerlekten yönlendirme sistemi ve hava süspansiyonu yer alıyor. BYD, bu altyapının hem dar alanlarda manevrayı kolaylaştırdığını hem de farklı yol koşullarında daha dengeli bir sürüş sunduğunu belirtiyor.