BYD Seal 08 geliyor: Hava süspansiyonu ve 800V altyapısıyla dikkat çekti

BYD, Ocean Network ailesinin yeni amiral gemisi Seal 08 modelini tanıttı. Orta ve büyük sınıfta konumlanan sedan, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle satışa çıktı. Modelin başlangıç fiyatı ise 196.900 yuan olarak açıklandı.
Yeni Seal 08'in en dikkat çeken özellikleri arasında standart olarak sunulan arka tekerlekten yönlendirme sistemi ve hava süspansiyonu yer alıyor. BYD, bu altyapının hem dar alanlarda manevrayı kolaylaştırdığını hem de farklı yol koşullarında daha dengeli bir sürüş sunduğunu belirtiyor.
1 Boyutlarıyla geniş yaşam alanı sunuyor
Seal 08, 5.150 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.505 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 3.030 mm olarak açıklandı. Bu ölçüler özellikle arka koltukta daha geniş diz mesafesi sağlıyor.
Arka tekerlekten yönlendirme sistemi sayesinde otomobilin dönüş çapı 4,95 metreye kadar düşüyor. Süspansiyon tarafında ise çift odacıklı hava süspansiyonu kullanılıyor. Yol yüzeyini önceden algılayan sensörler, süspansiyonu zemine göre otomatik olarak ayarlıyor.
3 Elektrikli versiyon 905 km menzile ulaşıyor
Tam elektrikli Seal 08 modelleri, 800V elektrik mimarisi üzerine geliştirildi. Araçta BYD'nin ikinci nesil Blade bataryası yer alıyor.
En güçlü elektrikli versiyon 510 kW güç üretiyor. Bu model, Çin'de kullanılan CLTC ölçümüne göre 905 kilometreye kadar menzil sunuyor. Ayrıca 0'dan 100 km/s hıza 3,3 saniyede ulaşabiliyor.
Elektrikli seçenekler şu şekilde sıralanıyor:
- Premium: 775 km menzil
- Flagship: 905 km menzil
- 4WD Flagship: 785 km menzil
5 Hibrit model 1.660 kilometreye kadar gidiyor
Şarj edilebilir hibrit versiyonlarda 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile çift elektrik motoru birlikte çalışıyor. Sistemin toplam gücü 400 kW seviyesinde.
45,36 kWh batarya taşıyan hibrit model yalnızca elektrikle 400 kilometreye kadar yol alabiliyor. Toplam sürüş menzili ise CLTC verilerine göre 1.660 kilometreye ulaşıyor.
Dört tekerlekten çekişli hibrit versiyonda toplam menzil 1.000 kilometre, elektrikli sürüş menzili ise 350 kilometre olarak açıklandı.
6 İç mekanda büyük ekranlar ve masajlı koltuklar var
Seal 08'in kabininde ön tarafta sıfır yer çekimi koltukları bulunuyor. Tüm koltuklarda havalandırma ve masaj desteği sunuluyor.
Sürücü tarafında 15,6 inç dokunmatik multimedya ekranı, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 26 inç artırılmış gerçeklik destekli ekran yer alıyor. Araçta LiDAR sensörü kullanan gelişmiş sürüş destek sistemi de bulunuyor. Bu sistem, otomatik park gibi özelliklere destek veriyor.
8 Fiyat listesi
Şarj edilebilir hibrit (PHEV)
- Premium: 196.900 yuan – 1.660 km toplam menzil / 400 km elektrikli menzil
- Flagship: 206.900 yuan – 1.660 km toplam menzil / 400 km elektrikli menzil
- 4WD Flagship: 229.900 yuan – 1.000 km toplam menzil / 350 km elektrikli menzil
Tam elektrikli (EV)
- Premium: 196.900 yuan – 775 km menzil
- Flagship: 216.900 yuan – 905 km menzil
- 4WD Flagship: 239.900 yuan – 785 km menzil
9 Satışlar başladı
BYD, Seal 08'i resmi satış öncesinde bayilere göndermeye başlamıştı. Şirketin mayıs ayı satış verileri de markanın Çin pazarındaki güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor.
Mayıs ayında Sealion 06 modeli 18.856 adetle listenin zirvesinde yer aldı. Yuan UP 17.043 adet, Song Pro DM-i ise 15.497 adet satışa ulaştı. Bunları Qin Plus EV, Dolphin, Qin L DM-i, Song Ultra EV, Seagull, Seal 06 ve Sealion 05 DM-i modelleri takip etti.