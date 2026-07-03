Telefon tutucusu, araç kamerası, multimedya ekranı... Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemenin detayları belli oldu

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yaptığımız yeni düzenleme, aziz milletimize ve tüm sürücülerimize hayırlı olsun. 🇹🇷



Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan… pic.twitter.com/cuzOtUkgNO