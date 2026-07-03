Telefon tutucusu, araç kamerası, multimedya ekranı... Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemenin detayları belli oldu

Araç içi telefon tutucuları, araç kameraları, multimedya ekranları ve ses sistemlerinin kullanımına ilişkin tartışmalara son noktayı koyan yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu.
Milyonlarca sürücünün merak ettiği ekipmanların hangi şartlarda kullanılabileceği netleşti.
1 "Bilgi kirliliğinin önüne geçilecek"
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlemeyle araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarının açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirlendiğini, böylece uygulamadaki farklılıklar ile bilgi kirliliğinin önüne geçildiğini bildirdi.
2 Araç içinde lefteon tutucular ve araç kameraları kullanılabilecek mi?
Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek.
3 Dikiz aynasına aksesuar asılacak mı?
Dikiz aynasına aksesuar asılıp asılmayacağına ilişkin de konu netleşti. Buna göre, koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüş alanını kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak kapsamında olmayacak.
4 Araç içinde multimedya ve akıllı ekran kullanımı yasak mı?
Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak.
5 Araç içi ses sistemlerine ilişkin karar
Belirlenen teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına imkan sağlanacak.
Ses, araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozmadığı sürece yalnızca araçta ses sistemi bulunması nedeniyle cezai işlem yapılmayacak.
6 Ses sistemlerine ilişkin işlem yapılabilmesi için kayıt şartı
Ses sistemlerine ilişkin işlem yapılabilmesi için sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerekecek.