Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, toplam kaç gün? Ramazan Bayramı hangi ayda?

2026 yılına ait dini ve resmî tatil günleri, hem çalışanlar hem de öğrenciler için önemli planlama fırsatları sunuyor. İslam alemi için büyük önemi olan Ramazan ayı başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı resmî tatil tarihleri merak ediliyor.
1 Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, toplam kaç gün?
Ramazan Bayramı, toplam üç gün süren resmî bir tatil dönemidir ve 2026 yılında tarihler hafta sonuna denk gelerek uzun bir tatil imkanı sunmaktadır:
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
Bu üç günlük bayram tatiline ek olarak, 19 Mart 2026 Perşembe günü Arife olduğu için öğleden sonrası da resmî tatil sayılmakta ve tatil süresi toplam 3,5 gün olmaktadır.
2 2026 Resmi Tatil Özeti
Bu planlama çerçevesinde, kullanılan izin ve elde edilen toplam tatil günleri şöyledir:
|Tatil Adı
|Toplam Tatil
|Kullanılan İzin
|Yılbaşı
|4 gün
|1 gün
|Ramazan Bayramı
|9 gün
|3.5 gün
|23 Nisan
|4 gün
|1 gün
|1 Mayıs
|3 gün
|0 gün
|19 Mayıs
|4 gün
|1 gün
|Kurban Bayramı
|9 gün
|1.5 gün
|Cumhuriyet Bayramı
|5 gün
|1.5 gün
|GENEL TOPLAM
|38 Gün
|9.5 Gün