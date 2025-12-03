ARA
DOLAR
42,45
0,01%
DOLAR
EURO
49,47
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
5731,67
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
11059,97
-0,57%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, toplam kaç gün? Ramazan Bayramı hangi ayda?

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, toplam kaç gün? Ramazan Bayramı hangi ayda?

İslam alemi için büyük bir anlam ve öneme sahip olan Ramazan ayının 2026 yılı başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihleri merak edildi. Peki Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, toplam kaç gün? Ramazan Bayramı hangi ayda?


Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, toplam kaç gün? Ramazan Bayramı hangi ayda?

2026 yılına ait dini ve resmî tatil günleri, hem çalışanlar hem de öğrenciler için önemli planlama fırsatları sunuyor. İslam alemi için büyük önemi olan Ramazan ayı başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı resmî tatil tarihleri merak ediliyor.

 

1 Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, toplam kaç gün?

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, toplam kaç gün?

Ramazan Bayramı, toplam üç gün süren resmî bir tatil dönemidir ve 2026 yılında tarihler hafta sonuna denk gelerek uzun bir tatil imkanı sunmaktadır:

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Bu üç günlük bayram tatiline ek olarak, 19 Mart 2026 Perşembe günü Arife olduğu için öğleden sonrası da resmî tatil sayılmakta ve tatil süresi toplam 3,5 gün olmaktadır.

2 2026 Resmi Tatil Özeti

2026 Resmi Tatil Özeti

Bu planlama çerçevesinde, kullanılan izin ve elde edilen toplam tatil günleri şöyledir:

Tatil AdıToplam TatilKullanılan İzin
Yılbaşı4 gün1 gün
Ramazan Bayramı9 gün3.5 gün
23 Nisan4 gün1 gün
1 Mayıs3 gün0 gün
19 Mayıs4 gün1 gün
Kurban Bayramı9 gün1.5 gün
Cumhuriyet Bayramı5 gün1.5 gün
GENEL TOPLAM38 Gün9.5 Gün
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL