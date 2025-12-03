Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, toplam kaç gün? Ramazan Bayramı hangi ayda?

Ramazan Bayramı, toplam üç gün süren resmî bir tatil dönemidir ve 2026 yılında tarihler hafta sonuna denk gelerek uzun bir tatil imkanı sunmaktadır:

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Bu üç günlük bayram tatiline ek olarak, 19 Mart 2026 Perşembe günü Arife olduğu için öğleden sonrası da resmî tatil sayılmakta ve tatil süresi toplam 3,5 gün olmaktadır.