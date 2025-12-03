Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 25,37 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,04 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,60, imalatta yüzde 27,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,92 ve su temininde yüzde 57,62 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 23,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,65 artış, enerjide yüzde 27,40 artış ve sermaye mallarında yüzde 28,44 artış yaşandı.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,17 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,77 artış, imalatta yüzde 1,17 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,10 azalış ve su temininde yüzde 2,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,48 artış, enerjide yüzde 0,48 azalış ve sermaye mallarında yüzde 1,54 artış görüldü.