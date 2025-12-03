SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık maaş zam oranı belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısına yönelik 5 aylık tüketici fiyat endeksi verileri netleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.