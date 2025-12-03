ARA
DOLAR
42,45
0,01%
DOLAR
EURO
49,55
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
5733,02
-0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
11071,22
-0,47%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık maaş zam oranı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık maaş zam oranı belli oldu

TÜİK’in kasım ayı verilerine göre enflasyon aylık yüzde 0,87 artarken, bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı da netleşti.


Son Güncellenme:
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık maaş zam oranı belli oldu

TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım enflasyonu aylık yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, SSK-Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık maaş zam oranı belli oldu. 


SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, 6 aylık enflasyon oranı esas alınarak belirleniyor.

1 5 aylık tüketici fiyat endeksi verileri netleşti

5 aylık tüketici fiyat endeksi verileri netleşti

TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısına yönelik 5 aylık tüketici fiyat endeksi verileri netleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.

2 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 11,21

5 aylık enflasyon toplamı yüzde 11,21

Açıklanan 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11,21 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mevcut verilere göre şimdiden yüzde 11,21 oranında artış hakkı kazanmış görünüyor.

3 Aralık enflasyonu da dahil edilecek

Aralık enflasyonu da dahil edilecek

Bu rakamlara aralık ayı enflasyonu da dahil edilecek ve böylece yeni yılın ilk 6 ayına yönelik zam oranları kesinleşecek.
İlgili Haberler
TÜİK, kasım ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK, kasım ayı enflasyonunu açıkladı
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL