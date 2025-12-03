SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık maaş zam oranı belli oldu

TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım enflasyonu aylık yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, SSK-Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık maaş zam oranı belli oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, 6 aylık enflasyon oranı esas alınarak belirleniyor.
1 5 aylık tüketici fiyat endeksi verileri netleşti
TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.
Yılın ikinci yarısına yönelik 5 aylık tüketici fiyat endeksi verileri netleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.
2 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 11,21
Açıklanan 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11,21 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mevcut verilere göre şimdiden yüzde 11,21 oranında artış hakkı kazanmış görünüyor.