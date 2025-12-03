Bakan Mehmet Şimşek kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonunun gerçekleştiğine vurgu yapan Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun da son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e gerilediğini ifade etti.

TÜİK, kasımda Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 0,87 artış gösterdiğini, yıllık enflasyonun da 31,07 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

"Gıda enflasyonu kasımda normalleşti"

Konuya dair sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralık ayında da devam etmesini beklediklerini kaydetti:

"Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti.

Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü.

Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti.

Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.

2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:

• Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları

• Sıkı para politikası

• Güçlenen finansal istikrar

• Destekleyici maliye politikası

• Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi

•⁠ Eğitimde kural bazlı fiyatlama

• Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması

• Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar

Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."