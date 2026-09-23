İnovasyon ekosistemi 15-17 Ekim'de Türkiye Innovation Week'te buluşuyor

T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, bu yıl “Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi” temasıyla yapay zekadan robotik teknolojilere, biyoteknolojiden yeni nesil eğitime kadar dünyayı ve ekonomiyi dönüştüren gelişmeleri insan odağında ele alacak. Türkiye Innovation Week, 12 yılda 600 binden fazla katılımcıya, 10 milyon izleyiciye ve 255 milyon etkileşime ulaştı.

Teknoloji hazır. Peki ya biz?

Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri sistemlerinin üretim modellerinden iş yapış biçimlerine kadar ekonominin tüm dinamiklerini değiştirdiği yeni dönemde TIW26, “Teknoloji hazır. Peki ya biz?” sorusuna odaklanacak. “Humanity 6.0” yaklaşımıyla küresel rekabetin yalnızca teknolojik kapasiteyle değil; değişime uyum sağlayan insan kaynağı, dayanıklı kurumlar, yeni yetkinlikler ve güçlü iş birliği ekosistemleriyle şekilleneceğine dikkat çekilecek. İnsan-Yapay Zeka birlikteliği, yeniden tasarlanan eğitim, dönüşen kurumlar, güven, dijital kimlik ve toplumsal dayanıklılık yeni çağın ekonomik ve sosyal dinamikleri çerçevesinde tartışılacak.

Dünyaca ünlü isimler TIW26’da sahne alacak

Üç gün boyunca dünyanın farklı noktalarından düşünce liderleri, akademisyenler, girişimciler, ihracatçılar, yatırımcılar, teknoloji şirketleri ve gençleri İstanbul’da buluşturacak TIW26, inovasyon ekosisteminin farklı aktörlerini aynı çatı altında bir araya getirecek.

TIW26; panellerden master class’lara, ödül programlarından oyun deneyim alanlarına, sergilerden hackathon ve atölyelere uzanan zengin bir programa ev sahipliği yapacak.