DOA sistemiyle geri dönüşümde yeni dönem: O ilçede 120 bin ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da ilçedeki Sıfır Atık çalışmalarında yenilenebilir enerji yatırımlarının önemli yer tuttuğuna işaret ederek, "Mayıs 2021'den bu yana aktif olan 960 kilovat gücündeki Güneş Enerji Santrali ile bugüne kadar 6,5 milyon kilovatsaat elektrik üretildi." dedi.

Güneş Enerji Santralinin belediyeye 20 milyon liranın üzerinde gelir sağladığını vurgulayan Acar, böylece yaklaşık 3 bin 200 ton karbondioksit salımının engellendiğini ve 8 bin ağacın kesilmesinin önüne geçildiğini belirtti.

Acar, yapımı devam eden 1,1 megavat gücündeki yeni güneş enerji santralinin tamamlanmasıyla ilçedeki toplam kurulu gücün 2,1 megavata ulaşmasını hedeflediklerini de kaydetti. ​