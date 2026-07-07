Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla birlikte sistemin işleyişine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, DOA uygulamasının nasıl çalıştığını, para iadesinin nasıl alındığını ve uygulamanın hangi il ve noktalarda geçerli olduğunu merak ediyor. Peki, DOA uygulaması nedir? DOA para iadesi nasıl alınır? DOA iade noktaları nerelerde var? İşte uygulamaya ilişkin tüm ayrıntılar...
1 DOA uygulaması nedir?
DOA, Depozitosu Olan Ambalajlar anlamına geliyor. Depozitosu bulunan ambalajlar, belirlenen iade noktalarına teslim edilerek geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor. Her iade işlemi karşılığında ise kullanıcıya depozito bedeli ödeniyor.
2 DOA kapsamında hangi ürünler iade edilebiliyor?
İade işlemi yapmak istiyorsanız öncelikle ambalajın üzerinde DOA işareti olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.
İade etmek istediğiniz ambalajların boş olması gerekiyor. Bunun yanında, deforme olmamış, kırılmamış ve bütünlüğü bozulmamış olması da önem taşıyor.
Depozitolu cam, pet ve alüminyum ambalajları iade edilebiliyor.
3 DOA iade işlemi nasıl yapılır?
DOA iade işlemi için öncelikle telefonunuza DOA uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Kullanıcı hesabınızı oluşturduktan sonra size en yakın DOA makinesinin yerini bulmalısınız. Size en yakın noktaya yine uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz.
İade işlemleri ise DOA İade Makinesi ve DOA İade Merkezleri üzerinden yapılabiliyor.
DOA İade Makinesi ekranında yer alan karekodu, cep telefonu kamerasıyla okutmanız gerekiyor.
DOA İade Merkezi'nde ise görevlinin cihazındaki karekodun okutulmasının ardından depozitolu ürünlerin iade süreci başlatılıyor.
4 DOA iade noktaları
DOA uygulaması üzerinden size en yakın iade noktalarını bulabiliyorsunuz.
5 DOA iade bedeli nasıl alınır?
DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için her bir ürün karşılığında 1 TL teşvik ödemesi yapılıyor. Ambalajlar iade makinesine bırakıldıktan sonra işlemin tamamlanması için "İşlemi Tamamla" butonuna basılıyor. Böylece biriken teşvik tutarı kullanıcının dijital cüzdanına aktarılıyor.
Dijital cüzdanda biriken bakiye, banka hesabına transfer edilebildiği gibi ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor veya anlaşmalı iş yerlerinde yapılacak alışverişlerde kullanılabiliyor.