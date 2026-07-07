DOA para iadesi nasıl alınır? DOA iade noktaları nerelerde var?

DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için her bir ürün karşılığında 1 TL teşvik ödemesi yapılıyor. Ambalajlar iade makinesine bırakıldıktan sonra işlemin tamamlanması için "İşlemi Tamamla" butonuna basılıyor. Böylece biriken teşvik tutarı kullanıcının dijital cüzdanına aktarılıyor.

Dijital cüzdanda biriken bakiye, banka hesabına transfer edilebildiği gibi ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor veya anlaşmalı iş yerlerinde yapılacak alışverişlerde kullanılabiliyor.