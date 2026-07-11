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Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı YEKA yarışmaları için geri sayım: Başvuru tarihi belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı YEKA yarışmaları için başvuru tarihini belirledi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve bağlantı kapasitesi tahsisine yönelik yarışma başvuruları 13 Ekim'de alınacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı YEKA yarışmaları için geri sayım: Başvuru tarihi belli oldu

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1500 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 7 rüzgar enerjisine dayalı YEKA RES-2026 yarışması ve 900 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 14 güneş enerjisine dayalı YEKA GES-2026 için başvurular 13 Ekim saat 10.00-12.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yapılacak.

Söz konusu yarışmalara ilişkin tarih ve saat bilgileri bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

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