Kara deliklerin geçmişi sandığımızdan çok daha karmaşık çıktı

Kütle çekim dalgalarının keşfinden bu yana bilim insanları yüzlerce kara delik birleşmesini kayda geçirdi. Şimdi ise bu veriler, kara deliklerin önemli bir bölümünün sanılandan farklı bir şekilde oluştuğunu gösteriyor.

Physical Review Letters dergisinde yayımlanan yeni araştırmada, LIGO ile birlikte çalışan Virgo ve KAGRA gözlemevlerinin tespit ettiği 155 kara delik çifti incelendi. Sonuçlara göre birleşen kara deliklerin yaklaşık yüzde 14'ü "ikinci nesil kara delik" olabilir.

Bu sınıftaki kara delikler, yıldızların ölümüyle değil, daha önce birleşmiş iki küçük kara deliğin oluşturduğu yeni bir birleşmenin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bu durum, kara deliklerin oluşumuyla ilgili bilinen tabloya farklı bir açıklama getiriyor.

Araştırmayı yürüten ekip, evrende kara delik birleşmelerinin sürekli yaşandığını ve elde edilen verilerin bu zincirin beklenenden daha yaygın olduğunu gösterdiğini belirtiyor.