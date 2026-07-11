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  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulanacak ülkeler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulanacak ülkeler belli oldu

Küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi ile nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin geçerli olduğu ülke ve bölgeler belirlendi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulanacak ülkeler belli oldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi kapsamında güvenli liman olarak ilan edilecek yerlerin ve nitelikli gelirin dahil edilmesi çerçevesinde "küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı" ve "nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı" yerler belirlendi.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemleri kazançlarına uygulanacak

Almanya, Avustralya, Avusturya, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Cebelitarık, Çekya, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Guernsey, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong (Çin), İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kenya, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Man Adası, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Umman, Vietnam ve Yunanistan nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi güvenli limanı ve nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı yerler ilan edildi.

Ayrıca, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cebelitarık, Çekya, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Guernsey, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong (Çin), İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Jersey, Kanada, Katar, Kore Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Man Adası, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovenya, Tayland, Türkiye, Vietnam, Yeni Zelanda ve Yunanistan "nitelikli gelirin dahil edilmesi esası kapsamında küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı" yerler olarak açıklandı.

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemleri kazançlarına uygulanacak.

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