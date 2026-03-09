ARA
  MSB açıkladı: İran'dan atılan füze imha edildi! Parçalar Gaziantep'e düştü

MSB açıkladı: İran'dan atılan füze imha edildi! Parçalar Gaziantep'e düştü

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen füzenin imha edildiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

MSB açıkladı: İran'dan atılan füze imha edildi! Parçalar Gaziantep'e düştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.vTürkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

