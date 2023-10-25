Alternatif Bank Genel Müdürlüğüne Ozan Kırmızı atandı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ta yeni bir dönem başlıyor. Alternatif Bank Yönetim Kurulu, Ozan Kırmızı'nın bankanın yeni genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak atandığını açıkladı. Ozan Kırmızı'nın atama kararı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayının ardından kasım ayında yürürlüğe girecek.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Kırmızı, finans ve muhasebe alanındaki yüksek lisans derecesini Macquarie Üniversitesi'nden aldı ve son olarak Stanford Üniversitesi'nde liderlik programını tamamladı.

Kırmızı, 2006'da katıldığı ING Türkiye'deki kariyeri boyunca dijital ve bireysel bankacılık alanında çeşitli yönetsel roller üstlenerek sektöre örnek teşkil eden yenilikçi pek çok dijital hizmet ve uygulamanın hayata geçirilmesine liderlik etti.

Ozan Kırmızı 2020'den bu yana ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve ING Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmekteydi.

"Türkiye'nin potansiyeline ve güçlü bankacılık sektörüne güveniyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Commercial Bank Murahhas Azası Omar Alfardan, Alternatif Bank olarak basiretli ve danışman bankacılık yaklaşımlarıyla bugüne kadar önemli dönüşümleri başarıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Alfardan, "Şimdi ise Sayın Ozan Kırmızı'nın liderliğinde Alternatif Bank'ı konvansiyonel ve dijital bankacılık alanında geleceğe taşıyacak yeni bir gelişim dönemine başlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlam temellerimiz ve güçlü kurumsal yönetim yapımızın başarıya ulaşmamızı kolaylaştıracağına inanıyorum. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, Türkiye'nin potansiyeline ve güçlü bankacılık sektörüne güveniyoruz. Bu doğrultuda Alternatif Bank'a sunduğumuz desteğe kesintisiz şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Commercial Bank Grup Üst Yöneticisi (CEO) Joseph Abraham da Alternatif Bank'ın grubun uluslararası alandaki en büyük iştiraki olarak kendileri için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Abraham, "Sayın Kırmızı'nın dijital bankacılık alanındaki deneyimi ile yeni dönemde Alternatif Bank’ın verimli ve etkin bir büyüme stratejisi izleyeceğine ve de grubumuz içindeki katkısının artacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Fark yaratan bir deneyim sunacağız"

Alternatif Bank'ın güçlü bir kurumsal yönetim anlayışı olduğuna değinen Ozan Kırmızı da Alternatif Bank gibi önemli dönüşümleri başarıyla gerçekleştirmiş, köklü ve dinamik bir kuruma liderlik edecek olmaktan heyecan ve gurur duyduğunu kaydederek, "Hissedarımız ve yönetim kurulumuzun desteği ve de yetkin çalışanlarımızın gücüyle müşterilerimize fark yaratan bir deneyim sunacağız. Ekip olarak yazacağımız yeni başarı hikayeleri ile ülkemiz ekonomisine ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.