ARA
DOLAR
35,98
0,37%
DOLAR
EURO
36,83
0,25%
EURO
GRAM ALTIN
3236,40
0,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
9839,04
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hepsiburada’nın yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu

Hepsiburada’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze oldu.

03 Şubat 2025 | 12:07
Hepsiburada’nın yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu

Hepsiburada’nın çoğunluk hissesinin Kaspi.kz’ye devrinin tamamlanmasının ardından şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Ocak’ta gerçekleştirildi. Hepsiburada’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze oldu.

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze Hepsiburada’daki yeni göreviyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kaspi.kz’yi, yenilikçi, hayata dokunan ve dünya standartlarında dijital hizmetler geliştirerek insanların günlük yaşamlarını daha iyi hale getirmek amacıyla kurduk. Bugün, gelişmekte olan piyasalardaki en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak, hizmetlerimizi her zaman ailemiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz için geliştiriyormuşuz gibi hareket ediyor; çevremizdeki herkesin yaptığımız işten gurur duymasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi, Hepsiburada ekibiyle el ele vererek şirketi daha da ileriye taşırken, bu ilk misyonumuza her zaman sadık kalacağız. Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan’a güveni ve dostluğu için teşekkür ediyor, kendisine gelecekte başarılar diliyorum.”

‘TÜRKİYE MUAZZAM BİR POTANSİYELE SAHİP’

Lomtadze, “Türkiye, 85 milyonu aşan nüfusu, güçlü girişimcilik ruhu ve köklü ticaret kültürüyle muazzam bir potansiyele sahip. Bu da Hepsiburada’nın gelecekteki uzun vadeli başarısı için mükemmel bir zemin sunuyor. Kaspi.kz ve Hepsiburada, kurucularının vizyonu doğrultusunda teknolojinin gücünü kullanarak insanların hayatına olumlu etki etmeye odaklandı. Her iki şirket de operasyonel mükemmeliyet anlayışıyla sürdürülebilir ve kârlı bir şekilde büyümeye devam etti. Şimdi güçlerimizi birleştirirken, Türkiye’deki müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın hayatını daha iyi hale getirecek yenilikçi servisler geliştirme fırsatına sahip olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN KURUCU ORTAĞI 

Kaspi.kz’nin kurucu ortaklarından biri olan Mikheil Lomtadze, şu anda Kaspi.kz’nin İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapıyor. 2002 yılında Harvard Business School’dan MBA derecesi alan Lomtadze, Halen Harvard Business School’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışma Kurulu üyesi. Lomtadze’nin, Harvard Business School’un Kaspi.kz üzerine hazırladığı iki vaka çalışması, halen MBA öğrencilerine öğretilmeye devam ediyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3236,4 0,31%
  • ALTIN ONS 2797,88 -0,02%
  • BIST 100 9839,04 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,11 0,103%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,46907 1,05522%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,01 1,492%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9784 0,3668%
  • EURO/DOLAR 1,0236 -1,1821%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8312 0,2522%
  • STERLIN/DOLAR 1,22982 -0,82217%
Borsa Haberleri
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL