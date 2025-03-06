JOB Genç Yetenek Programı 2025’e başvurular başladı

Yıldız Holding’in genç yeteneklere özel staj ve işe alım programı ‘JOB Genç Yetenek Programı 2025’ programı başvuruları açıldı.

Üniversite üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra yeni mezunlar ile yüksek lisans öğrencilerine yönelik programa 30 Mart 2025’e kadar başvuru yapılabilecek. Bu yılki programa başvurular internet sitesi ve Yıldız Holding LinkedIn hesabı üzerinden yapılabilecek.

HER YIL YAKLAŞIK 30 BİN BAŞVURU YAPILIYOR

İş dünyasının en uzun soluklu staj ve işe alım programlarından biri olan Yıldız Holding JOB Genç Yetenek’e her yıl yaklaşık 30 bin başvuru yapılıyor. 14 yıldır devam eden ve bugüne kadar 1300 proje bazlı öğrencinin faydalandığı programı tamamlayan yeteneklerden bazıları Yıldız Holding ve şirketlerinde çalışma fırsatına sahip oluyor. JOB Genç Yetenek Programı’nın öğrenme, yetenek ve insan kaynaklarında profesyonel gelişimi destekleyen Brandon Hall Ödülleri’nin ‘Yetenek Kazanımı’ dalında ödülü de bulunuyor.

‘ÖNCELİĞİMİZ, GENÇLERİN GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK’

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, JOB Genç Yetenek Programı’na kabul edilecek gençlerin Yıldız Holding ve bağlı şirketlerdeki departmanlarda kıymetli bir deneyim kazanacağını belirtiyor. Günümüz iş dünyasında yetenek yönetiminin stratejik bir öncelik olarak organizasyonların sürdürülebilir başarılarında kritik rol oynadığının altını çizen Buket Uğur Haser, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Bizler de Yıldız Holding’de, dünya standartlarında öğrenme ve gelişim imkânı sunan JOB Genç Yetenek Programımız ile yeni yetenekleri keşfetmeyi önceliğimize alıyoruz. Programımız aracılığıyla eğitimlerine devam eden ve yeni mezun gençlere, Yıldız Holding ve şirketlerimizdeki staj deneyiminin yanı sıra eğitim programları ve gelişim imkanından şirket liderlerimizden alacakları mentörlüğe kadar kapsamlı bir kariyer fırsatı sunuyoruz. Gençlerin akademik kariyerleriyle eş zamanlı lider global bir kurum kültüründe iş dünyasını deneyimlemelerine olanak verdiğimiz ve bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştireceğimiz programımızla, gençlerin kariyer yolculuklarında sürekli gelişimlerine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”