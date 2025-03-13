Tera Yatırım Bankası'nda üst düzey atama

1991 yılında Yapı Kredi Bankası Ödeme Hizmetleri Başkanlığı'nda kariyerine başlayan Özgür Altan, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Ekonomisi üzerine yüksek lisansını tamamladı.

26 yıl boyunca Garanti Bankası'nda çalışan ve üst düzey pozisyonlarda görev alan Altan, ödeme sistemleri, e ticaret, dijital dönüşüm ve fintech alanlarında önemli projelerin hazırlanmasına katkıda bulundu. Altan, yeni görevinde Tera Yatırım Bankası’nın genişleyen finansal hizmet yelpazesine stratejik katkılar sunarken, ticari bankacılık faaliyetlerindeki büyüme hedeflerine liderlik edecek.