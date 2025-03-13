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Tera Yatırım Bankası'nda üst düzey atama

Bankacılık ve finans sektöründe 31 yıllık deneyimi bulunan Özgür Altan, Tera Yatırım Bankası'nın yeni genel müdürü olarak atandı.

13 Mart 2025 | 16:37
Tera Yatırım Bankası'nda üst düzey atama

1991 yılında Yapı Kredi Bankası Ödeme Hizmetleri Başkanlığı'nda kariyerine başlayan Özgür Altan, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Ekonomisi üzerine yüksek lisansını tamamladı. 

26 yıl boyunca Garanti Bankası'nda çalışan ve üst düzey pozisyonlarda görev alan Altan, ödeme sistemleri, e ticaret, dijital dönüşüm ve fintech alanlarında önemli projelerin hazırlanmasına katkıda bulundu. Altan, yeni görevinde Tera Yatırım Bankası’nın genişleyen finansal hizmet yelpazesine stratejik katkılar sunarken, ticari bankacılık faaliyetlerindeki büyüme hedeflerine liderlik edecek.

 

 

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Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 6150
Bir şirketten daha temettü kararı var
ASELSAN yeni sözleşmeyi duyurdu
12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (12 Mart)
Escar, temettü kararını duyurdu
Galata Wind (GWIND) temettü kararını duyurdu
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
GERİ
İLERİ
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