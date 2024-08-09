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Fed, 2025 ve 2026 toplantı takvimini açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.

09 Ağustos 2024 | 21:46
Fed, 2025 ve 2026 toplantı takvimini açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

  • Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
  • Bankanın toplantıları, 2026 yılında da 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık'ta yapılacak.

Ayrıca 2027 yılının ilk FOMC toplantısı ise 26-27 Ocak'ta düzenlenecek. Açıklamada, FOMC toplantılarının ikinci gününde politika karar metnin yayımlanacağı, ardından Fed başkanının basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Fed'in bu yılın geri kalanındaki 3 toplantısı ise 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık'ta yapılacak.


 

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