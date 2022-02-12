Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için devreye alınacak yeni uygulama 1 Mart’ta başlıyor. Peki, sistem nasıl işleyecek? “Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri” tanıtım toplantısı, dün İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıda yastıkaltı altınla ilgili yeni sistemin detaylarını anlattı.

1 Mart’ta altınların ekonomiye kazandırılması için uygulama başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugüne kadar yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bütüncül bir yaklaşım olmadığını, paydaşlar vasıtasıyla yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

81 İLDE 1500’ÜN ÜZERİNDE KUYUMCU İLE BAŞLANIYOR

“Bu birikimlerin ekonomiye kazandırılması noktasında yeterince yol alınamadı. Bu tasarrufların finansal sisteme kazandırılması hem vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı açacak hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir. Bu amaçla bugüne kadarki münferit çabaları toplulaştıracak, 1 Mart’tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere, 2022 yılında da 1.500’ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.

Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet amca, Emine Teyze çocuklarının geleceği kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler.”

Nebati, altın, repo ve katılım hesaplarına fiziki altınların rahatlıkla yatırılabileceğini kaydederek, “Altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklardır.” ifadesini kullandı.

“Katılım ve kamu mevduat bankaları bu işin başını çekecek”