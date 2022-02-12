“Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri” tanıtım toplantısı bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bakan Nebati bugünkü toplantıda KGF (Kredi Garanti Fonu) paketini de açıkladı. Peki, KGF destek paketinde neler var? Vadeler, limitler ve detaylar:

60 milyar liralık bir KGF destek paketi oluşturduklarını bildiren Nebati, yatırım destek paketi, ihracat destek paketi ve işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi devreye koyduklarını söyledi.

Yatırım destek paketinin 25 milyar liradan oluştuğunu belirten Nebati, “Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade, KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtıyoruz. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten teknoloji firmalarına 1,25 kat kefalet limiti yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade ve kar payı oranı da 0,24 TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için sabit TLREF artı yüzde 2 olacak. Bankalar için faiz oranı 0,24, ay değişken TLREF artı yüzde 1, 24 ay ve üzeri değişken TLREF artı yüzde 2 uygulanacak. Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak.” ifadelerini kullandı.

Nebati, 60 milyarlık KGF paketinin, diğer 25 milyarının ihracat destek paketi ve kalan 10 milyarının da işletme harcamaları destek paketinden oluştuğunu bildirdi.

2 yıl önce dağıtılan KGF kredilerinin bir miktarının tüketime harcandığına dikkati çeken Nebati, “Yatırım önceliğimiz bir tarafa gitti, üretim önceliğimiz bir tarafa gitti. Farklı bir şekilde kullanım da maalesef yaşandı ama artık buna izin vermeyeceğiz. Üreticinin imalatçının, genç girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Bu işin sıkı takipçisi olacağız.” diye konuştu.