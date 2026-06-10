10 Haziran 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 10 Haziran 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında son durum merak edilirken, altın almak ya da birikimlerini değerlendirmek isteyenler güncel rakamları araştırıyor. Peki gram altın bugün kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

10 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.222,1 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.338 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.650 TL

Tam altın satış fiyatı: 42.165,09 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.256 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.205,7 dolar

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