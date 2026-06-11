ARA
DOLAR
46,15
0,06%
DOLAR
EURO
53,38
0,22%
EURO
ALTIN
6067,77
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • 11 Haziran 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

11 Haziran 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 11 Haziran 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken, güncel alış ve satış rakamları yakından takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç lira? İşte 11 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
11 Haziran 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 11 Haziran 2026 Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında son durum merak edilirken, altın almak ya da birikimlerini değerlendirmek isteyenler güncel rakamları araştırıyor. Peki gram altın bugün kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 11 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

11 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 6.084,3 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 10.138 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 20.257 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 40.843,05 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.415 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.080,6 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL