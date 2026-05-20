Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Ödeme takvimiyle ilgili detaylar merak edilirken, konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamalar takip ediliyor. Peki, bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. "Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak, ödemeler bayramdan önce hesaplara geçecek mi?" soruları bir kez daha gündeme oturdu. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak hesaplara yatacak.

2026 Mayıs dönemi kapsamında 4A (SSK) emeklilerinin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, ödeme günlerine göre hesaplara yatırılacak.

Buna göre ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar ödemelerini mevcut tarihlerinde alacak. Ödeme günü 23 ve 24 olanlara 21 Mayıs’ta, 25 ve 26 olanlara ise 22 Mayıs’ta ödeme yapılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri de ödeme günlerine göre gerçekleştirilecek.

Buna göre ödeme günü 25 ve 26 olanlara 21 Mayıs’ta, 27 ve 28 olanlara ise 22 Mayıs’ta ödeme yapılacak.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri ise 20 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.
