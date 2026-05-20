SOLOTÜRK, Giresun semalarında nefes kesti: Gösteri uçuşu büyük ilgi gördü

“49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali” etkinlikleri kapsamında Giresun’da gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK, sergilediği akrobasi hareketleriyle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Kentte, halk arasında bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festival kapsamında, SOLOTÜRK'ün Gemilerçekeği mevkisinde gerçekleştirdiği uçuş ilgi gördü.
Alparslan Türkeş Parkı ve Giresun Kalesi'nden uçuşu izleyen bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün Giresun semalarındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.