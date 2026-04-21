21 Nisan 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

21 Nisan 2026 Salı sabahında altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdüren altın piyasasında, gram, çeyrek ve yarım altının güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki bugün altın kaç TL oldu, fiyatlar ne seviyede? İşte 21 Nisan 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları…
21 Nisan 2026 Salı günü güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.922,2 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.386 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.766 TL
- Tam altın satış fiyatı: 45.269,38 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.325 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.788,4 dolar