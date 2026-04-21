ABD-İsrail-İran ateşkesinde son durum: İran müzakere kapısını şimdilik kapattı

ABD-İsrail-İran savaşının 53. gününde ateşkesin sona ermesi için geri sayım başladı. Pakistan'daki müzakere süreci belirsizliğini korurken taraflardan peş peşe açıklamalar geliyor. Trump 'uzun ve zorlu bir sürece' işaret etti, öte yandan Tahran 'elindeki kozu' duyurdu.
17:21 "Hürmüz krizi devam ederse bu bölgesel boyuttan çıkarak küresel bir hal alır"
Katar, ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinden sonuç alınmaması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda bölgesel krizin küresel bir hal alacağı uyarısında bulundu.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının risklerine işaret eden Ensari, Katar’ın başta ABD olmak üzere tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu ve İslamabad’da yürütülen ABD-İran müzakerelerini yakından takip ettiklerini ifade etti.
Katar’ın söz konusu müzakerelerde arabulucu olmadığını vurgulayan Ensari, buna karşın Pakistan’ın arabuluculuk çabalarını desteklediklerini ve taraflardan gelecek geri dönüşleri beklediklerini söyledi.
Ensari, “Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması krizi bölgesel olmaktan çıkararak küresel bir krize dönüştürür. Bu krizin çözümü yalnızca bir ülkenin değil, tüm ülkelerin sorumluluğundadır.” ifadelerini kullandı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
Ülkesinin Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini yineleyen Katarlı Sözcü Ensari, İsrail’in ihlallerini kınadı ve ateşkes şartlarına tam uyulması çağrısı yaptı.
Washington'da yürütülen ateşkes çabalarının önemine değinen Ensari, bölgedeki saldırıların ekonomik etkilerine dikkati çekerek, çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesinin ehemmiyetini vurguladı.
16:40 Pakistanlı yetkililer: ABD, İran'ın nükleer programına 10 yıllık moratoryuma "şartlı olarak istekli"
Pakistan hükümetinden yetkililer, ABD hükümetinin, İran'ın nükleer programını askıya almaya yönelik iddia edilen moratoryumun süresinin 10 yıla düşürülmesine "şartlı olarak istekli" olduğunu belirtti.
Pakistan hükümetinden ismi açıklanmayan iki yetkili, başkent İslamabad'da ABD ile İran arasındaki müzakerelerin beklenen ikinci turu öncesinde AA muhabirine açıklama yaptı.
Yetkililer, İran'ın nükleer programının askıya alınmasına yönelik ABD'ye teklif ettiği öne sürülen moratoryuma ilişkin konuştu.
Kıdemli bir hükümet yetkilisi, "Washington'ın önceliği, yaptırımların hafifletilmesi ve İran'ın dondurulan mali varlıklarının çözülmesi karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme programının en az 20 yıl süreyle askıya alınmasıdır." ifadesini kullandı.
Öte yandan yetkililer, "Washington’un İran’dan nükleer silah endişelerine ilişkin güçlü garantiler alması halinde moratoryum süresini 20 yıldan 10 yıla düşürmeye şartlı olarak istekli olduğunu" gösterdiğini belirtti.
Yetkililer, ABD'nin sunduğu diğer teklifler arasında, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun 10 yıllığına "ABD veya üçüncü bir ülkeye" transfer edilmesinin de yer aldığını aktardı.
İran'ın, ABD'nin teklifine henüz yanıt vermediğini dile getiren yetkililer, Pakistan'ın da nükleer mesele konusunda iki ülke arasındaki fikir ayrılığını çözmek için çalıştığını ifade etti.
Yetkililer, Pakistan'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ortaklığındaki dört ülkenin İran'ın nükleer programını denetlenmesine yönelik teklifini ise Tahran'ın olumlu karşıladığını savundu.
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkili de tarafların "görünüşteki katılığına" rağmen "orta yolu" bulmalarının beklendiğini söyledi.
16:01 Trump, İran'ın ateşkesi defalarca ihlal ettiğini savundu
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran heyetlerinin kalıcı ateşkes görüşmeleri için bugün İslamabad'a gitmeleri beklenirken, İran'ın ateşkesi defalarca ihlal ettiğini savundu.
Trump, sosyal medya hesabından İran gündemine ilişkin açıklama yaptı.
ABD heyetinin İran ile yürütülecek kalıcı ateşkes görüşmeleri için bugün İslamabad'a gitmesi beklenirken, Trump, "İran ateşkesi defalarca ihlal etti." ifadesini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edilmişti.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı yetkiliye dayandırdığı bugünkü haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.
İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.
15:32 Fransa’da, İsrail’e askeri ekipman taşıyan şirket şikayet edildi
Fransa’da, ABD merkezli FedEx lojistik ve taşımacılık şirketi hakkında İsrail’e askeri ekipman taşıyarak soykırıma ortaklık ettiği suçlamasıyla şikayette bulunuldu.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), Amerikan FedEx şirketini İsrail’in işlediği soykırıma ortak olmakla suçladı.
UJFP, "ABD’nin gönderdiği savaş uçağı ekipmanlarını Fransa üzerinden İsrail’e taşıyan ve teslim eden" FedEx France hakkında Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına (Pnat) şikayette bulundu.
Şirket üzerinden İsrail’e gönderilen ekipmanların Gazze Şeridi’ni bombalayan uçakların bakım ve onarımında kullanıldığını bildiren UJFP, Filistin destekçisi Urgence Palestine derneğinin İsrail’e gönderilen kargolara ilişkin hazırladığı rapora işaret etti.
Rapora göre, Nisan-Ekim 2025 tarihlerinde FedEx France İsrail’e 117 kargo teslim etti. Doğrudan İsrail’e gönderilen 22 kargodan 3’ünün FedEx France uçakları ile taşındığı bildirilen raporda, şirketin kargoların içeriklerinden haberdar olduğu kaydedildi.
FedEx France’tan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "uluslararası hiçbir silah ve mühimmat teslimatı yapılmadığı" belirtildi.
14:50 İslamabad, belirsizliğe rağmen ABD-İran arası muhtemel ikinci tur müzakerelere hazırlanıyor
Pakistan hükümetinin, ABD ve İran arasında olası ikinci tur görüşmeler için başkent İslamabad'da hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmeler için güvenlik ve idari hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla toplantı düzenledi.
Toplantıda Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, iki ülke heyetleri arası görüşme öncesi başkentin birçok noktasında alınan güvenlik tedbirlerini aktardı.
Pakistan hükümetinden bir yetkili, AA muhabirine açıklamasında, "Güvenlik ve idari hazırlıklar yapılırken (görüşmeye yönelik) umut hala canlı. Görüşmelerin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyemeyiz." dedi.
Üniversiteler çevrim içi, 3 otel hizmete kapatıldı
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ilk tur müzakerelerin yapıldığı Serena Oteli ile iki alternatif lokasyon olarak Marriott ve Mövenpick otelleri de hizmete kapatıldı.
Başkent İslamabad'da merkezi hükümet kuruluşları ile yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı birçok bölgeye kolluk kuvvetleri konuşlandırıldı ve tören çiçekleri yerleştirildi.
Ulusal basına göre, "İslamabad Görüşmeleri" yazılı posterlerle donatılan başkentte bulunan üniversiteler dahil birçok yükseköğretim kuruluşuna çevrim içi eğitime geçilmesi talimatı verildi.
"Müzakere bilmecesi" şeklinde nitelendirilen süreçte ABD ve İran heyetlerinin bir araya geleceği kesinlik kazanmamışken, İslamabad'da yetkililer teyakkuzda kalmaya devam ediyor.
Çin'den "destek ve takdir"
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Jiang Zaidong, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar tarafından kabul edildi.
Görüşmede Zaidong, Çin'in, bölgede "sürdürülebilir barış ve istikrar" için ABD ve İran arasında işbirliğini kolaylaştırmaya yönelik Pakistan'ın çabalarına tam desteğini ve takdirini iletti.
Moskova "doğrudan arabulucu" değil
Öte yandan Rusya'nın İslamabad Büyükelçisi Albert P. Khorov, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD ve İran arasındaki müzakerelerde "doğrudan arabulucu" rolü üstlenmediğini bildirdi.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı "nedensiz silahlı saldırısı" olarak nitelendirdiği olayların başlangıcından bu yana Rusya'nın çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için sürekli çaba gösterdiğini kaydeden Khorov, "Moskova, özellikle Körfez ülkelerinde sivil altyapıyı etkileyen ve acılara neden olan çatışmaların derhal sona erdirilmesi gerektiğinin altını sürekli çizmiştir." ifadesini kullandı.
13:35 Mossad, İran'a saldırılar sırasında bir mensubunun "İsrail sınırları dışında" öldürüldüğünü açıkladı
İsrail dış istihbarat örgütü Mossad'ın Başkanı David Barnea, örgütün İran'a yönelik faaliyetlerinde "etki sahibi" bir Mossad ajanının ülke dışında öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Mossad Başkanı Barnea, Tel Aviv'deki Mossad Merkez Binasında örgütün ölen mensupları için düzenlenen törende konuştu.
Konuşmasında Barnea, adının baş harfi "M" olan bir Mossad mensubunun, "İsrail sınırları dışında" görevi sırasında öldüğünü ifade etti.
"M" kod adlı ajanın, örgütün İran'a yönelik faaliyetlerinde "etki sahibi" olduğunu dile getiren Barnea, söz konusu Mossad mensubunun hangi ülkede veya tam olarak ne zaman öldürüldüğüne dair ise bilgi vermedi.
İsrail basını ise söz konusu Mossad mensubunun ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında öldürüldüğünü aktardı.
12:51 İran ordusu: ABD'nin tehdidine rağmen, İran petrol tankeri donanmanın eskortluğunda ülke kara sularına girdi
İran'a ait bir petrol tankerinin, ABD'nin deniz ablukasına rağmen dün gece İran donanmasının eskortluğunda ülke kara sularına girdiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun, ordudan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "ABD Donanması'ndan gelen çok sayıda tehdide rağmen, İran Donanması tarafından eskort edilen İran tankeri Sili City, Arap Denizi'ni güvenli bir şekilde geçti ve İran karasularına girdi." ifadelerine yer verildi.
Adı geçen tankerin, İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı belirtildi.
İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.
12:15 Axios: ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran görüşmeleri için bugün İslamabad'a gidecek
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edildi.
Axios'un isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Vance'in, İran ile yürütülecek kalıcı ateşkes görüşmelerinde ABD heyetine başkanlık etmek üzere bugün İslamabad'a gitmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği röportajda İslamabad'daki görüşmelere Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in katılacağını teyit etmişti.
İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
11:46 İran devlet televizyonu: İranlı heyetin ABD ile görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberler doğru değil
İranlı müzakere heyetinin ABD ile Pakistan'da yapılması öngörülen görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi.
İran devlet televizyonunu, uluslararası medya kuruluşları tarafından İran heyetinin Pakistan'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.
İranlı yetkililerin, "tehdit altında ve ateşkesi ihlal eden eylemlerin gölgesinde görüşmeleri kabul etmeyeceklerine" dair açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, "İran'dan şu ana kadar ne birincil ne de ikincil diplomatik heyet Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti." ifadelerine yer verildi.
Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.
11:16 "ABD-İsrail'in saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil, hazır olmalıyız"
İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, "ABD-İsrail'in saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil, hazır olmalıyız." dedi.
Mizan Haber Ajansı'na göre Ejei, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ejei, "Düşmanın saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil. Yüzde yüz hazır olmalıyız." dedi.
ABD ve İsrail'in saldırılarla istedikleri neticelere ulaşamadığını söyleyen Ejei, yeni saldırılara hazır olmanın başında toplumsal kararlılığın geldiğini ifade etti.
10:53 İran: ABD ordusunun ticari gemimize el koyması ateşkesin ihlalidir
İran, ABD ordusunun İran bayrağı taşıyan "Touska" adlı ticari gemiyi alıkoymasını en güçlü şekilde kınadığını ve bunun ateşkesin ihlali olduğunu bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ticari geminin alıkonulması "yasa dışı" ve "terörist" bir eylem olarak nitelendirildi.
Gemi mürettebatı ile ailelerinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bu uygulamanın uluslararası hukukun ve son ateşkesin ihlali olduğu vurgulanarak, gemi ile mürettebatının derhal serbest bırakılması talep edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Öte yandan İran güçleri, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Hindistan bandıralı iki gemiye ateş açarak gemileri dönmeye zorlamıştı.
10:17 İran: Düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazırız
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, "düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazır olduklarını" söyledi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tümgeneral Abdullahi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.
Açıklamasında Abdullahi, "Devrim Muhafızları Ordusu ile ordunun halkın desteğiyle düşmanların saldırganlığına karşı koyduğunu ve onları çaresizce ateşkes talep etmeye zorladığını" ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret eden Abdullahi, "Silahlı Kuvvetlerin, Trump'ın başta Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolü konusunda ve sahadaki durum hakkında yanlış ve asılsız anlatılar uydurmasına ve durumu kötüye kullanmasına izin vermeyeceğini" belirtti.
Abdullahi, şunları kaydetti:
"Cesur İran Silahlı Kuvvetleri, asil halkı ve hükümetiyle birlikte, Başkomutanın (İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney) tedbirlerine tam uyum ve birlik halinde düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani yanıtlar vermeye hazırdır."
09:44 İran'ın İslamabad Büyükelçisi: "İran tehdit altında müzakere etmez"
İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ülkesinin tehdit ve zorla müzakere masasına oturmayacağını belirtti.
Mukaddem, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yapılması hedeflenen ancak ABD'nin deniz ablukası gibi eylemleri nedeniyle henüz gerçekleştirilemeyen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İranlı Büyükelçi, "Evrensel olarak kabul edilmiş bir gerçektir ki, büyük bir medeniyete sahip tek bir ülke, tehdit ve güç altında müzakere etmez." ifadelerini kullandı.
Bunun "İslami bir ilke" olduğunu belirten Mukaddem, ABD'nin henüz bu gerçeği kavrayamadığını savundu.
09:31 ABD ile İran arasında yapılması beklenen müzakereler öncesi güvenlik önlemleri alındı
Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında yapılması beklenen ikinci tur müzakereler öncesinde başkent İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.
İkinci tur müzakerelere ABD tarafından Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılması bekleniyor. İran tarafında ise Muhammed Bakır Galibaf ve Abbas Erakçi’nin müzakerelerde yer almasının beklendiği ifade ediliyor.
09:17 Trump, İran'daki nükleer materyalin çıkarılmasının uzun ve zorlu bir süreç olacağını belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. (Nükleer materyal) Bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak." ifadesini kullandı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haziran 2025'te İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen saldırıda hedeflerin tamamının ortadan kaldırıldığını iddia etti.
İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun bu tesislerden çıkarılmasının zaman alacağına işaret eden Trump, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. (Nükleer materyal) Bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak." ifadelerine yer verdi.
Trump ayrıca, Amerikan televizyonu CNN ve diğer bazı medya organlarını eleştirerek, bu kuruluşların, söz konusu operasyonda görev alan personeli platformlarında yeterince takdir etmediğini savundu.
İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"
İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.
Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.
07:14 ABD Kongre binasındaki savaş karşıtı protestoda çok sayıda kişi gözaltına alındı
ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binasında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı yapılan protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kongre binasının "Cannon Rotunda" isimli ana salonunda kendilerini "Savaş Karşıtı Gaziler" olarak tanıtan bir grup protesto gösterisi düzenledi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göstericilerin polis tarafından kelepçelendiği görüldü.
Kimisi engelli olduğu için koltuk değnekleri veya tekerlekli sandalyelerle protestoya katılan grubun çok sayıda üyesinin gözaltına alınması, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
ABD askeri elbisesi giyen göstericilerin taşıdığı dövizlerde, "Bir diğer savaşı kaldıramayız", "İran'a karşı savaşı durdurun" gibi ifadeler yer aldı.
Protesto sırasında ABD milli marşını çalan, savaşta ölen ABD askerleri için saygı duruşunda bulunan ve sembolik bayrak katlama töreni düzenleyen savaş karşıtları, başkent polisi tarafından plastik kelepçeler takılarak gözaltına alınırken protestocular polise direnmeden sessiz eylemlerine devam etti.
Söz konusu protesto, ABD'nin İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak ikinci tur müzakerelerin başlayacağı gün yaşandı.
03:00 Mısır, Türkiye, Umman ve Pakistan dışişleri bakanları, ABD-İran müzakerelerini görüştü
Mısır, Pakistan, Türkiye ve Umman dışişleri bakanlarının ABD-İran müzakerelerini değerlendirdiği belirtildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ve Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile telefonda görüştü.
Bölgesel gelişmelerin ve yükselen tansiyonu düşürmek için yürütülen çalışmaların ele alındığı görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve diplomatik sürecin başarılı olması için koordinasyonun önemine işaret edildi.
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, müzakerelerin gerilimin azaltılmasını ve savaşın sona ermesini garanti altına alacak somut bir uzlaşmaya varmak için atılacak temel adım olduğunu kaydetti.
Bakanlar, "diplomatik çözümler ile diyalogun anlaşmazlıkların çözülmesi ve bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için tek seçenek olduğunu" vurguladı.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
Pakistanlı kaynaklar 19 Nisan'da, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirmişti.
İran basını ise ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazmış, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de dün yaptığı açıklamada, ikinci tur müzakerelere ilişkin Tahran yönetiminin henüz bir planının bulunmadığını ifade etmişti.
01:00 Rusya, İran'ın Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nden tüm personelini tahliye etti
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nden tüm personelin tahliye edildiğini bildirdi.
TASS haber ajansına göre, Likhachev, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail'in İran’a saldırısında hedef alınan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.
Santralden tahliye sürecinin sona erdiğini belirten Likhachev, "Tahliyeyi tamamladık. Çatışmaların başlamasından bu yana 600’den fazla kişiyi tahliye edip Rusya’ya gönderdik. Arkadaşlar şimdi dinleniyor ve kendilerine geliyorlar." ifadelerini kullandı.
Santral alanında sadece gönüllülerin kaldığını aktaran Likhachev, Buşehr sahasında 20 kişi, Tahran’da ise 4 kişinin bulunduğunu dile getirdi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali hedef olmuştu. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıları “yasa dışı ve pervasız” olarak nitelendirerek, Moskova’nın santraldeki durumun tehlikeli bir eşiğe yaklaştığına dair uluslararası toplumun ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için çaba gösterdiğini duyurmuştu.