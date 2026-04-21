TCMB açıkladı: Bahar dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri belli oldu

Merkez Bankası, 2026 yılı bahar dönemine ilişkin Yatırım Eğilimi İstatistikleri’ni yayımladı. Veriler, 2025’teki brüt yatırım harcamalarının artışına dair değerlendirmelerin, bir önceki güz döneminde yapılan tahminlerin üzerinde gerçekleştiğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı bahar dönemine ait Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ni açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre, 2026 yılı Bahar döneminde, 2025 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre arttığı yönündeki değerlendirmelerin 2025 yılı Güz döneminde öngörülenden fazla gerçekleştiği görüldü.

İş yerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmelerde, üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerlerinde diğer büyüklük gruplarının aksine 2025 yılı Güz döneminde öngörülenden daha zayıf bir artış gerçekleştiği gözlendi.

2026 yılı Bahar dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi kapsamında sorulan yatırım eğilimi sorularına verdikleri yanıtlar toplulaştırılarak elde edildi.

Öngörülen yatırım harcamaları

2026 yılı Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2026 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği görüldü.

2026 yılında yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi iş yerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm büyüklük gruplarında artış beklentilerinin 2025 yılı Güz dönemindeki ilk değerlendirmelere göre yukarı yönlü revize edildiği, üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan iş yerlerinde revizyonun daha sınırlı olduğu görüldü.

