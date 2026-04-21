Kilis’ten dünyaya yeni bir tat: "Horoz Karası" üzümünden doğal dondurma

Kilis'in coğrafi işaretli horoz karası üzümü, bu kez dondurma olarak sofralara taşındı. Üç kuşaktır dondurma ustalığı yapan Sinan Gözüuykulu'nun geliştirdiği özel tarif, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tatlı ustası Sinan Gözüuykulu, dedesinden devraldığı mesleği daha ileri taşımak amacıyla farklı bir ürün ortaya koyduklarını belirterek, "Hem çocukların hem gençlerin sevebileceği bir ürün yapmak istedik. Kilis'imizin tescilli horoz karası üzümünü dondurma haline getirdik" dedi.

Üretimde tamamen doğal ürünler kullandıklarını vurgulayan Gözüuykulu, "Kilis keçisinin sütü, şeker, salep ve horoz karası üzümüyle kendimize ait özel bir reçete oluşturduk. Yapımı ortalama 1-1,5 saat sürüyor" şeklinde konuştu.

Horoz karası üzümünün sağlık açısından da önemli faydaları bulunduğunu ifade eden Gözüuykulu, "Antioksidan özelliği var, kan yapıcıdır, sindirim ve bağışıklık sistemini destekler. Üzüm sevmeyen çocuklar dondurma şeklinde rahatlıkla tüketebiliyor" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü bir İtalyan şeften eğitim aldığını da belirten Gözüuykulu, geliştirdiği ürünün özgün olduğunu savunarak, "Türkiye'de ve dünyada siyah üzümle dondurma yapan ilk kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. Bunun tescilini almak için çalışmalarım olacak" dedi.

Doğal üretimin önemine dikkat çeken Gözüuykulu, "Kendi dondurmasını yapan ustalar tercih edilmeli. Doğal dondurma şifadır, yanlış dondurma ise zararlıdır" şeklinde konuştu.

Öte yandan dondurmayı tadan vatandaşlar da ürünün lezzetinden memnun olduklarını dile getirdi.