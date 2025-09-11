5 uzman değerlendirdi: Altında ralli sürecek mi?

Değerli metal altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Hem merkez bankalarının hem de Borsa Yatırım Fonları’nın (ETF) altın alımlarını artırması, ABD’de mart ayına kadar istihdam verilerinde rekor düzeyde aşağı yönlü revizyon yapılmasının ABD Merkez Bankası’ndan (FED) faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi, jeopolitik riskler ve ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler altını destekliyor.

Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr

Ancak Trump yönetiminin, mortgage dolandırıcılığı iddiasıyla görevden almak istediği FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un mahkeme kararıyla geçici olarak görevde kalması, önümüzdeki haftaki FED toplantısına katılabilmesi açısından kritik oldu. Trump, ÜFE verilerinin ardından Fed Başkanı Powell’a ‘hemen büyük bir faiz indirimi’ çağrısı yaptı.

TARİHİ ZİRVE: 3.674 DOLAR

Bu gelişmelerin ardından 10 Eylül’de Dolar Endeksi günü yüzde 0,06 primle günü tamamlarken ABD tahvil faizleri de düşüş kaydetti. 3.674 dolar ile tarihi zirvesini yeniledikten sonra gelen kar satışlarıyla ons altın, günü yüzde 0,39 kazançla 3.641 dolar seviyesinden tamamladı. Ons gümüş ise yüzde 0,71 artışla 41 doların üstüne tekrar çıktı.

Bugün TSİ 15:30'da ABD'de ağustos ayı TÜFE verisi açıklanacak. Kritik veri öncesinde 11 Eylül öğle saatleri itibarıyla ons altının hafif düşüşle 3.620 doların altını test ederken ons gümüşün ise 40,91 dolar seviyelerinde hareket ettiği görülüyor. Teknik sinyaller çerçevesinde, ons altında düşüşlerin düzeltme niteliğinde sınırlı kalmaya devam edeceği beklentisi de ağırlık kazanıyor. Ons altındaki ve dolar/TL’deki yükselişle birlikte gram altında da yükseliş 4.800 TL’yi aştı.

ÖZEL ANALİZLER VE SON ÖNGÖRÜLER

Peki, önümüzdeki süreçte sarı metal altın için hangi gelişmeler ve seviyeler kritik olacak? Ralli sürecek mi? Altına ilişkin en güncel beklentileri; A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ve Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün ile ekonomist.com.tr okuyucuları için masaya yatırdık. İşte yorumlar:

