5 uzman değerlendirdi: Altında ralli sürecek mi?

Değerli metal altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Hem merkez bankalarının hem de Borsa Yatırım Fonları’nın (ETF) altın alımlarını artırması, ABD’de mart ayına kadar istihdam verilerinde rekor düzeyde aşağı yönlü revizyon yapılmasının ABD Merkez Bankası’ndan (FED) faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi, jeopolitik riskler ve ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler altını destekliyor.
Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr
Ancak Trump yönetiminin, mortgage dolandırıcılığı iddiasıyla görevden almak istediği FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un mahkeme kararıyla geçici olarak görevde kalması, önümüzdeki haftaki FED toplantısına katılabilmesi açısından kritik oldu. Trump, ÜFE verilerinin ardından Fed Başkanı Powell’a ‘hemen büyük bir faiz indirimi’ çağrısı yaptı.
TARİHİ ZİRVE: 3.674 DOLAR
Bu gelişmelerin ardından 10 Eylül’de Dolar Endeksi günü yüzde 0,06 primle günü tamamlarken ABD tahvil faizleri de düşüş kaydetti. 3.674 dolar ile tarihi zirvesini yeniledikten sonra gelen kar satışlarıyla ons altın, günü yüzde 0,39 kazançla 3.641 dolar seviyesinden tamamladı. Ons gümüş ise yüzde 0,71 artışla 41 doların üstüne tekrar çıktı.
Bugün TSİ 15:30'da ABD'de ağustos ayı TÜFE verisi açıklanacak. Kritik veri öncesinde 11 Eylül öğle saatleri itibarıyla ons altının hafif düşüşle 3.620 doların altını test ederken ons gümüşün ise 40,91 dolar seviyelerinde hareket ettiği görülüyor. Teknik sinyaller çerçevesinde, ons altında düşüşlerin düzeltme niteliğinde sınırlı kalmaya devam edeceği beklentisi de ağırlık kazanıyor. Ons altındaki ve dolar/TL’deki yükselişle birlikte gram altında da yükseliş 4.800 TL’yi aştı.
ÖZEL ANALİZLER VE SON ÖNGÖRÜLER
Peki, önümüzdeki süreçte sarı metal altın için hangi gelişmeler ve seviyeler kritik olacak? Ralli sürecek mi? Altına ilişkin en güncel beklentileri; A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ve Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün ile ekonomist.com.tr okuyucuları için masaya yatırdık. İşte yorumlar:
1 “Ons altında 4.000 dolar seviyesi artık çok net bir şekilde potada”
Baki Atılal/A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
ETF’LER DAHA ÇOK ALTIN ALIYOR Altın yeni rekorlar kırarken hem merkez bankaları hem de Borsa Yatırım Fonları (ETF) altın alımlarını artırıyor. Ama ETF’lerde 2025 yılındaki artış merkez bankalarının alımlarından daha fazla. Sadece önceki hafta yatırımcılar 3,9 milyar dolar değerinde altın bağlantılı ETF satın aldı ve bu, nisan ayından bu yana en büyük giriş oldu. Yıl başından bu yana en büyük altın madenciliği ETF'si yüzde 95'lik bir artış gösterdi ve bu, altının yüzde 35'lik artışının çok üzerinde.
YÜKSELİŞTE ANA İTİCİ GÜÇLER NELER? Piyasa dinamikleri altın lehine seyrediyor; ABD’nin faiz indirimlerine çok yakın olması, ABD Başkanı Donald Trump'ın FED'i daha ılımlı bir yapıya dönüştürme çabaları ve bağımsızlığına yönelik endişelerin yanında Rusya-Ukrayna gerginliğinin yavaşlamaması gibi etkenler ana itici güç. Düşük borçlanma maliyetleri de genellikle faiz ödemeyen değerli metallere fayda sağlar. Para politikası beklentilerinin artık altının yönü için birincil itici güç haline gelmesi muhtemel. FED'in bağımsızlığına ilişkin devam eden endişeler de önümüzdeki dönemde altın piyasasının odak noktası olmaya devam edecek ki 4.000 dolar seviyesi artık çok net bir şekilde potada. FED’in faiz indirimi beklentilerinin artması 3.800–4.000 dolar bandı gündeme gelebilir. Ancak tersi durumda, ABD verileri güçlü gelirse 3.450-3.200d dolar seviyelerine düzeltme ihtimali de var.
2 “Ons altında 4.000 dolar seviyeleri gündeme gelebilir”
Mehmet Bilal Bircan/Tera Yatırım Araştırma Direktörü
“ABD’de istihdam verilerinin son iki aydır beklentileri karşılayamaması FED’den faiz indirim beklentilerini güçlendirirken ons altında da yeni rekorları beraberinde getirdi. Bundan sonra da ABD ekonomisine dair gelecek veriler ve bunun paralelinde FED’in faiz indirim adımları ons altın üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. FED’in 17 Eylül toplantısı sonrasında yıl bitmeden gerçekleşecek diğer iki toplantıda da faiz indirebileceği beklentisinin güçlenmesi ons altında 4.000 doları gündeme getirebilir. Bu senaryoda gram altında ise 5.400 TL seviyeleri görülebilir.”
3 “Gram altın psikolojik 5.000 TL seviyesini aşabilir”
Kudret Ayyıldır/GCM Yatırım Araştırma Müdürü
“Ons altın, bir yandan ABD’de istihdam verilerindeki zayıflamanın FED üzerindeki faiz indirim baskısını artırması, diğer yandan jeopolitik riskler ve ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin merkez bankalarının altın alımlarını desteklemesiyle tarihi zirvelerini yeniliyor. Gram altın ise dışarıda ons altının rekor yolculuğu, içeride ise dolar/TL’nin kademeli yükselişi sayesinde yerli yatırımcıların güvenli liman talebini güçlendiriyor. Yılın kalanında yeni zirve yolculuğunda ara düzeltmeler fırsat olmaya devam edebilir. Orta vadeli görünümde de 3.450 dolar ana destek ve yolculuğun daha istekli görünmesini sağlayacak referans bölge olarak izah edilebilir. Bu senaryo, gram altının da 5.000 TL psikolojik seviyesini test etmesini hatta aşmasını mümkün kılıyor.”
4 “Geri çekilmeler ‘alım’ fırsatı vermeye devam ediyor”
Seda Yalçınkaya Özer/İntegral Yatırım Araştırma Müdürü
“Ons altında yeni rekor seviyelerin test edilmeye devam edileceği ortam sürüyor. 17 Eylül’deki FED toplantısında dalgalanmanın yüksek olmasını beklemekle birlikte ons altında 3.500 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça ana yön yukarı. Geri çekilmeler ise ‘alım’ fırsatı vermeye devam ediyor. Gram altın ise hem ons altın hem de dolar/TL’deki yüksek seviyeler nedeniyle güçlü kalmaya devam ediyor. Burada ana yönün yukarı olduğunu ve geri çekilmelerin ‘alım’ fırsatı verebileceğini öngörüyoruz.”
5 “Yüksek getiriler bir süreliğine hız kesebilir, dengelenme süreci izlenebilir”
Serhan Yenigün/Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü
“FED’den faiz indirim beklentilerinin artmasıyla ons altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin güçlendiğini görüyoruz. Bu eğilim kısa sürede dolar bazında elde edilen yüksek getiriler nedeniyle bir süreliğine hız kesebilir ve bir dengelenme süreci izlenebilir. Bu nedenle ons altın fiyatları için yakın vadeli görüşüm ‘nötr’ ancak uzun vadede değerlenmenin devamını bekliyorum. Ekim sonu gibi bir tarihi baz alırsak, ons altın fiyatlarının 3.400-3.600 dolar bandında olmasını beklerim. Buna paralel olarak ve kur beklentimle de birleştirdiğimde TL bazında gram altın fiyatlarının ise aynı dönemde 4.600 TL üzerinde olacağını hesaplıyorum. Gümüş konusuna baktığımda, altın/gümüş paritesinin bu yılın en düşük seviyelerinde olmakla beraber uzun vadeli ortalamaların halen üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, gümüş fiyatları konusunda çok iyimser olmadığımı belirtmek isterim.”