2’nci ve 3’üncü Lig maçları Yaay'da canlı yayınlanacak

13 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’da oynanacak Sebat Gençlik Spor-Artvin Hopaspor ile aynı gün saat 19.00’da oynanacak Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrol Spor A.Ş. karşılaşmaları Yaay üzerinden canlı yayınlanacak.

Kullanıcılarına farklı ve etkileşimli bir sosyal medya deneyimi sunan Yaay, yeni sezonda spor içeriklerini genişletiyor. Türk Telekom’un dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, 2025-2026 sezonu boyunca 2’nci Lig ve 3’üncü Lig maçlarını canlı olarak yayınlayacak. Futbolseverler Yaay uygulamasını indirip Yaay ana hesabından üye olduktan sonra maçları ücretsiz olarak canlı izleyebilecek. Platform, sezon boyunca yayınlanacak 2’nci ve 3’üncü Lig maçlarıyla futbolseverlere hem sosyal medya etkileşimi hem de canlı yayınını bir arada sunarak farklı bir izleme deneyimi yaşatacak.

Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken 13 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’da oynanacak Sebat Gençlik Spor - Artvin Hopaspor ile aynı gün saat 19.00’da oynanacak Anagold 24Erzincanspor - Batman Petrol Spor A.Ş. karşılaşmaları Yaay üzerinden canlı yayınlanacak. Tüm sezon boyunca haftanın öne çıkan mücadeleleri Yaay’da futbolseverlerle buluşmaya devam edecek.