Borsa İstanbul'da bugün şu an itibarıyla (10:09) bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirkette tarih belli oldu. İşte o şirketler:
1 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK (SAFKR) / Yüzde 297,41482
Safkar Ege Soğutmacılık Soğuk Hava Tesisleri İhracat ve İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 297,41482 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihinin 11 Eylül (yarın) olduğunu duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.09.2025 olarak belirlenmiştir" denildi.
2 TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (TNZTP) / Yüzde 83,06711
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (yüzde 83,06711) onayı almıştı. Bedelsiz sermaye artırımı hak kullanımı başlangıç tarihi 11 Eylül, yani yarın.
Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 218.499.097-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2024 yılı dönem karından karşılanmak üzere 400.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 181.500.903-TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metninin onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-77952 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11.09.2025'tir.
3 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (VAKFN) / Yüzde 42,85714
Vakıf Finansal Kiralama yüzde 42,85714 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Şirket bugün bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini 11 Eylül (yarın) olarak duyurdu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz 10.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000.-TL tutarındaki kısmı 2024 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle, 1.500.000.000,-TL artırılarak 5.000.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Eylül 2025 tarih ve 48/1594 sayılı toplantısında onaylanmış ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmiştir. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu 05 Eylül 2025 tarih ve 2025/47 sayılı haftalık bültende ilan edilmiş olup Kurul'un 09 Eylül 2025 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.