Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (yüzde 83,06711) onayı almıştı. Bedelsiz sermaye artırımı hak kullanımı başlangıç tarihi 11 Eylül, yani yarın.

Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 218.499.097-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2024 yılı dönem karından karşılanmak üzere 400.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 181.500.903-TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metninin onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-77952 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11.09.2025'tir.