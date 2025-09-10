Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 2 şirket (10 Eylül)

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

Açıklama şöyle: ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1.650.000.000,-. Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

Açıklama şöyle: Şirketimizce yurt içindeki iki alıcıya 35,2 milyon TL, yurt dışındaki bir alıcıya 1,4 milyon TL olmak üzere toplam 36,6 milyon TL tutarında pamuk satışı gerçekleştirilmiştir.

