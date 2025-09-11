Merkez Bankası rezervleri 180 milyar doları aştı

Resmi rezerv varlıkları, son bir haftada %1,0 artarak 180,1 milyar dolar oldu. TCMB, haftalık 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri' 5 Eylül tarihli raporunu yayımladı.

Buna göre; Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %1,0 artarak 180,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.



Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %2,2 azalarak 81,4 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %4,1 artarak 90,9 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,1 azalarak 7,7 milyar ABD doları olmuştur.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,7 artarak 116,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.



Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %0,2 artarak 56,5 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %1,1 artarak 60,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.



Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesindedir.